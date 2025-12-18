Hơn 10 năm chờ đợi, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sắp đón bệnh nhân đầu tiên

(VTC News) -

Bệnh viện Bạch Mai là một trong những cơ sở y tế tuyến cuối lớn nhất cả nước, thường xuyên trong tình trạng quá tải. Việc xây dựng Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình được đặt mục tiêu giảm áp lực cho cơ sở chính ở Hà Nội, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Theo thiết kế, bệnh viện có quy mô khoảng 1.000 giường, diện tích sàn hơn 100.000 m², tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Cuối năm 2014 - đầu năm 2015, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được khởi công tại Ninh Bình. Công trình được định hướng là bệnh viện đa khoa hiện đại, đầy đủ các chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao, tương đương cơ sở 1. Thời điểm đó, đây được xem là một trong những dự án y tế lớn nhất ngoài Hà Nội.

Đến cuối năm 2018, phần lớn các khối nhà chính đã hoàn thành. Tháng 3/2019, Bệnh viện Bạch Mai đưa khu khám bệnh tại cơ sở 2 vào hoạt động thử nghiệm.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một năm, đến tháng 3/2020, hoạt động khám chữa bệnh tại đây phải tạm dừng. Nhiều hạng mục khác chưa thể đưa vào vận hành đồng bộ, khiến dự án rơi vào tình trạng “xây xong nhưng chưa sử dụng”, theo thời gian nhiều hạng mục xuống cấp.

Hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 thời điểm bỏ hoang, xuống cấp.

Thanh tra Chính phủ kết luận dự án có nhiều vi phạm về đầu tư, đấu thầu, gây lãng phí hàng nghìn tỷ đồng. Bộ Công an khởi tố nhiều bị can liên quan đến sai phạm tại dự án này.

Năm 2024, trong bối cảnh hệ thống y tế đối mặt áp lực quá tải, Chính phủ và Bộ Y tế đẩy mạnh chủ trương mở rộng mạng lưới bệnh viện, đưa cơ sở tuyến cuối ra ngoài trung tâm đô thị. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được xác định là dự án trọng điểm cần sớm hoàn thiện, tạo nền tảng để các bộ, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, tài chính và tổ chức vận hành.

Từ giữa năm 2025, tiến độ dự án được đẩy nhanh. Các đoàn công tác của Chính phủ trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu hoàn thành phần xây dựng trong năm.

Đến đầu tháng 11/2025, khối lượng xây dựng của Bạch Mai cơ sở 2 đạt hơn 98%, các hạng mục còn lại chủ yếu là hoàn thiện kỹ thuật, cảnh quan và đấu nối hệ thống. Mốc 30/11 được xác định là thời điểm cơ bản hoàn thành xây lắp.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, song song với xây dựng, Bệnh viện Bạch Mai triển khai mạnh công tác chuẩn bị vận hành. Ngày 9/12 vừa qua có hơn 325 giường bệnh mới đã về và lắp đặt tại cơ sở 2; ngày 13/12 đã hoàn thành lắp đặt thiết bị 2 phòng mổ cấp cứu. Bệnh viện cũng đã ký hợp đồng mua sắm hàng loạt thiết bị y tế hiện đại để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Hiện các khoa lâm sàng đã sẵn sàng kế hoạch nhân sự và trang thiết bị. Ít nhất hai phòng mổ hiện đại sẽ được đưa vào sử dụng ngay trong ngày đầu để phục vụ các ca cấp cứu. Hệ thống máy móc chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm cũng đang được khẩn trương lắp đặt, hiệu chỉnh. Các phương án về cung ứng thuốc, vật tư, suất ăn dinh dưỡng và hậu cần cho nhân viên y tế đều được chuẩn bị chi tiết.

Cơ sở 2 hướng tới mô hình "bệnh viện thông minh" đầu tiên trong hệ thống công lập, với phần mềm quản lý được kết nối liên thông toàn diện với trụ sở chính tại Hà Nội, giúp tối ưu hóa việc điều trị và chăm sóc.

Trong giai đoạn đầu, hơn 600 nhân viên y tế đã tình nguyện đăng ký làm việc tại Ninh Bình, đây đều là lực lượng nòng cốt, có trình độ chuyên môn cao, từng tham gia điều trị nhiều ca bệnh khó, phức tạp. "Đội ngũ này là 'linh hồn' của cơ sở 2, cam kết mang đến chất lượng dịch vụ và chuyên môn y tế đúng chuẩn Bạch Mai", ông Cơ khẳng định. Ông cho biết thêm bệnh viện cũng tiếp tục tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới để đáp ứng nhu cầu vận hành.

Các kíp trực Cấp cứu, Khám bệnh, Chẩn đoán hình ảnh và Dược đã được phân công cụ thể. Quy trình đón tiếp bệnh nhân đã được tập huấn nhiều lần để phát hiện và khắc phục các điểm nghẽn tiềm ẩn.

Diện mạo mới của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, việc triển khai cơ sở 2 tại Ninh Bình là nhiệm vụ quan trọng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai. "Chúng tôi không chỉ đưa một công trình vào sử dụng mà phải xây dựng hệ thống chất lượng tương đương cơ sở 1. Người bệnh đến cơ sở 2 phải được thụ hưởng dịch vụ chuyên môn cao nhất, được chăm sóc bằng tinh thần trách nhiệm và y đức của đội ngũ thầy thuốc Bạch Mai”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.

Để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả, bệnh viện sẽ thực hiện quyết liệt nhiều nhóm giải pháp đồng bộ. Bệnh viện Bạch Mai cam kết đưa kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu về gần dân, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ cao và quy trình vận hành chuẩn hóa, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai đã sẵn sàng cho thời khắc bấm nút khánh thành phần xây dựng vào ngày 19/12.

Đây không chỉ là việc đưa thêm giường bệnh vào hoạt động, mà là sự xác lập một chuẩn mực mới về cơ sở hạ tầng y tế tại khu vực phía Bắc, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao ngày càng tăng của nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, sự kiện khánh thành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 là cột mốc quan trọng, song bệnh viện sẽ tiếp tục hoàn thiện thiết bị, nhân lực và quy trình để tiến tới vận hành ổn định, lâu dài.

Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động được xem là giải pháp chiến lược nhằm giảm tải cho bệnh viện tại Hà Nội, đồng thời giúp hàng chục triệu người dân tại Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam và khu vực lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.