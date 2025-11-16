Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 dự kiến đón bệnh nhân từ giữa tháng 12

(VTC News) -

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 tại Ninh Bình đang bước vào giai đoạn nước rút, hoàn thiện những hạng mục cuối, dự kiến đón bệnh nhân từ ngày 19/12.

Việc vận hành cơ sở mới được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần mở rộng khả năng phục vụ và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân các tỉnh phía Nam Hà Nội.

Toàn hệ thống đang huy động tối đa nguồn lực để đảm bảo cơ sở 2 vận hành trơn tru ngay từ ngày đầu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống kỹ thuật được hoàn thiện đồng bộ, trong đó hai phòng mổ đã sẵn sàng tiếp nhận ca cấp cứu đầu tiên. Các hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm thế hệ mới đang được kiểm định nghiêm ngặt nhằm bảo đảm độ chính xác và đáp ứng tiêu chuẩn điều trị cao.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Điểm nhấn của cơ sở 2 là mô hình “bệnh viện thông minh” với hệ thống HIS, LIS và nhiều phần mềm quản lý khác được kết nối liên thông hoàn toàn với cơ sở Hà Nội. Nhờ đó, hồ sơ người bệnh, chỉ định, kết quả xét nghiệm và quy trình chuyên môn được đồng bộ, rút ngắn thời gian chờ và giảm nguy cơ sai sót.

Song song với hạ tầng, bệnh viện cũng hoàn tất phương án cung ứng thuốc, vật tư, dinh dưỡng và nơi ở cho nhân viên. Hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm đã tự nguyện đăng ký luân chuyển về Ninh Bình. “Đây là linh hồn của cơ sở 2”, lãnh đạo bệnh viện nhận định, bởi đội ngũ này trực tiếp bảo đảm chất lượng chuyên môn theo đúng chuẩn Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ khẳng định người dân tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận sẽ được hưởng chất lượng dịch vụ tương đương cơ sở chính ở Hà Nội. Theo ông, cơ sở 2 không chỉ giảm tải cho bệnh viện trung ương mà còn mở ra cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao cho hàng chục triệu người, giúp người bệnh hạn chế di chuyển xa và giảm nhiều chi phí phát sinh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực lẫn vật lực, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành địa chỉ y tế tin cậy của khu vực, đáp ứng mong đợi của người dân và lãnh đạo các cấp về một trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại, hiệu quả và bền vững.