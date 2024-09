Hơn 10.000 iPhone 16 series giao tới tay khách Việt ngay trong đêm mở bán

Tại Hoàng Hà Mobile ghi nhận hơn 15.000 đơn đặt hàng, tuy nhiên, do sự thiếu hụt về nguồn cung nên iPhone 16 Pro và Pro Max sẽ chỉ trả một lượng hàng rất nhỏ so với lượng đặt, dự kiến tới tháng 11 mới đáp ứng đủ. Trong khi đó, iPhone 16 thường và 16 Plus có thể trả đủ cho khách đặt trước và đã sẵn hàng để bán lẻ trên toàn quốc.