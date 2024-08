Home Credit - doanh nghiệp có chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập

(VTC News) -

Liên tiếp 2 năm nhận giải “Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập nổi bật nhất” do Tạp chí HR Asia bình chọn, Home Credit khẳng định vị thế công ty tài chính số tiên phong trong việc xây dựng một môi trường làm việc - nơi mọi cá nhân đều được tôn trọng và có cơ hội phát triển.

Đội ngũ nhân sự đa dạng và hòa nhập giúp Home Credit phát triển bền vững.

Với tiêu chí đặt con người làm trọng tâm phát triển, Home Credit hướng tới sứ mệnh giúp mỗi thành viên được làm chủ cuộc sống và sống vui như mong đợi. Vậy nên, công ty luôn tạo cơ hội để mỗi cá nhân tỏa sáng theo cách riêng của họ, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của tổ chức.

DEI là viết tắt của Diversity - Đa dạng, Equity - Bình đẳng và Inclusion - Hòa nhập. Tại Home Credit Việt Nam, tư duy DEI được ứng dụng trong các hoạt động lãnh đạo và thực tiễn kinh doanh.

Theo đó, công ty triển khai một loạt các giải pháp toàn diện để thúc đẩy DEI trong toàn tổ chức bao gồm quy trình tuyển dụng và trao cơ hội thăng tiến không có yếu tố định kiến cùng các chương trình đào tạo và các hoạt động gắn kết nâng cao mức độ hiểu biết về DEI cho nhân viên ở mọi cấp bậc.

Sự kiện “Pride in Every Home” lan tỏa tinh thần tự hào về môi trường đa dạng, bình đẳng và hòa nhập.

Home Credit xây dựng đội ngũ nhân sự đa dạng và năng động với gần 6.000 nhân sự gồm các thế hệ Gen X, Gen Y và Gen Z, thu hút tài năng đến từ 17 dân tộc khác nhau ở 63 tỉnh thành của Việt Nam và từ 10 quốc gia trên toàn thế giới.

Sự đa dạng này giúp công ty thấu hiểu và phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng, tạo ra giá trị khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, đồng thời giữ chân tài năng để tiếp tục kế thừa và phát triển.

Đội ngũ lao động đa dạng giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị khác biệt cho Home Credit.

Bên cạnh đó, với đội ngũ nhân viên đến từ nhiều nền tảng khác nhau, Home Credit tạo dựng một góc nhìn vô cùng đa dạng và thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu của từng khách hàng. Chính điều này giúp công ty thiết kế nên những giải pháp tài chính toàn diện, không chỉ đáp ứng tối đa nhu cầu của từng khách hàng mà còn giúp họ làm chủ tài chính và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cam kết xây dựng văn hóa đa dạng, bình đẳng và hòa nhập tại Home Credit

Chị Võ Thị Ngọc Vân, Trưởng phòng Đào tạo & Phát triển Tài năng kiêm Quản lý Đối tác Nhân sự, cho biết: “Chúng tôi tự hào rằng phương thức tiếp cận DEI đã góp phần thúc đẩy một môi trường làm việc nơi tất cả nhân viên đều nhận được sự công bằng, tôn trọng và cơ hội để phát triển.

Thành công của chúng tôi còn có sự hỗ trợ vững chắc của đội ngũ lãnh đạo và quản lý - những hình mẫu luôn chủ động cam kết mang đến sự hài lòng trong công việc cho mỗi nhân viên, giúp họ hòa nhập và gắn kết dễ dàng trong hành trình phát triển cùng Home Credit.”

Thông qua việc đào tạo liên tục, cùng với các chương trình gắn kết nhân viên, Home Credit thành công trong việc nâng cao nhận thức và mức độ hiểu biết về DEI cho toàn thể nhân viên tại công ty.

Nhân viên tham gia hoạt động chạy bộ trong chuỗi sự kiện thể thao Home Sport.

Hơn 90% nhân viên ở cấp quản lý đã ứng dụng tư duy này trong công tác tuyển dụng, quản lý và phát triển nhân viên của họ.

Công ty cũng đồng thời triển khai các hoạt động gắn kết cho toàn thể nhân viên như Pride in every Home – tôn vinh sự tự hào về bản thân và tự tin về những giá trị mà mỗi thành viên mang đến, Empower you with Home – văn hóa trao quyền giúp nhân viên tự tin tỏa sáng, Appreciation Month – văn hóa đồng hành, cùng nhau phát triển tại Home Credit,….

Tất cả hoạt động đều mang đến những giá trị tích cực và ý nghĩa để khuyến khích, động viên nhân viên hãy luôn là chính mình vì sự đặc biệt của họ tại Home Credit.

Home Credit chiến thắng 3 hạng mục tại giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024”.

Với những nỗ lực trên, Home Credit đã ghi nhận những phản hồi tích cực DEI thông qua khảo sát nội bộ đo lường mức độ hài lòng của nhân viên năm 2023 đạt 91%. Thành quả trên là động lực để công ty tiếp tục lắng nghe, không ngừng sáng tạo, cam kết mang đến môi trường làm việc hạnh phúc và phát triển cho mỗi cá nhân.

Home Credit là công ty tài chính số toàn diện tại Việt Nam, phục vụ hơn 16 triệu khách hàng trên toàn quốc trong suốt 16 năm qua. Với đội ngũ 6.000 nhân viên, Home Credit cung cấp các giải pháp tài chính gồm sản phẩm vay tiêu dùng cá nhân, thẻ tín dụng, ứng dụng Home App và sản phẩm mua trước trả sau Home PayLater tiện ích cho việc quản lý tài chính. Home Credit luôn nỗ lực cải tiến dịch vụ và sản phẩm, tập trung vào khách hàng, giúp mọi người cải thiện và làm chủ cuộc sống, sống vui như mong đợi.