Hôm nay, Quốc hội bắt đầu quy trình công tác nhân sự

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 24/10, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này. Cuối phiên thảo luận, ông Dương Thanh Bình sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều cùng ngày, Quốc hội họp riêng để thực hiện các quy trình công tác nhân sự. Nội dung về công tác nhân sự tiếp tục diễn ra vào sáng và chiều 25/10.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10 diễn ra chiều 17/10, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, một trong những công việc trọng tâm tại kỳ họp là thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

"Trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét để quyết định một số nội dung công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Bao gồm bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước", bà Tạ Thị Yên nói.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu, dựa trên quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và ý kiến của Bộ Chính trị, dự kiến công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối cùng của tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp.

Tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội.

Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ.