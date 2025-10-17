Quốc hội bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo tại Kỳ họp thứ 10

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên đưa ra tại họp báo về chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, diễn ra chiều 17/10.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên.

Bà Tạ Thị Yên cho biết, bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát, quyết sách các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội thì công tác nhân sự là điểm nhấn, được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm.

"Trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét để quyết định một số nội dung công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Bao gồm bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước. Đây là quy trình thường xuyên nhằm đảm bảo tính kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới", bà Yên nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhấn mạnh, toàn bộ quy trình về nhân sự sẽ được tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan và minh bạch.

Các đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trước nhân dân thông qua việc bỏ phiếu kín, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ.

"Công tác nhân sự tại kỳ họp này vừa là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, vừa là sự chuẩn bị nền tảng cho Quốc hội khóa XVI, giúp bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị", bà Yên khẳng định.

Thông tin về thời gian cụ thể và quy trình, bà Tạ Thị Yên cho biết, dựa trên quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và ý kiến của Bộ Chính trị, dự kiến công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối cùng của tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp.

Các cơ quan có thẩm quyền hiện đang hoàn tất quy trình, hồ sơ nhân sự theo đúng quy định. Các bước giới thiệu, thảo luận và bỏ phiếu kín sẽ được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ và minh bạch.

Về số lượng cụ thể các chức danh được phê chuẩn, theo bà Yên, đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự, dựa trên tờ trình của Chính phủ và giới thiệu của Bộ Chính trị.

"Công tác nhân sự lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thể hiện sự thống nhất giữa lãnh đạo Đảng và sự chủ động của các cơ quan nhà nước, qua đó củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khẳng định.

Xem xét tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách

Bà Tạ Thị Yên cho biết, trong bối cảnh hiện nay, khối lượng công việc lập pháp rất lớn, và việc hoàn thiện thể chế được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược của Đại hội Đảng XIII. Đây là yếu tố then chốt để đất nước phát triển nhanh, bền vững, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Quốc hội với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, tạo động lực cho sự phát triển. Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ nắm vững pháp luật, hiểu sâu thực tiễn mà còn phải dành nhiều thời gian và tâm huyết cho công tác lập pháp, giám sát và quyết sách.

Vì vậy, bà Yên cho rằng, một trong những định hướng lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sắp tới là tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Thực tế cho thấy, các đại biểu chuyên trách có điều kiện tập trung nghiên cứu sâu hơn về xây dựng pháp luật, chính sách, giám sát chuyên đề và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng với chất lượng cao hơn.

"Dự kiến trong thời gian tới, cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ được xem xét theo hướng tăng cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo đạt tỷ lệ ít nhất 40% theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn về năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn.

Việc bố trí, phân công đại biểu chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội cũng sẽ được sắp xếp hợp lý hơn, nhằm đảm bảo Quốc hội hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân", bà Yên nêu rõ.