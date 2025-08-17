Hôm nay bắt đầu lọc ảo xét tuyển đại học 2025 với hơn 7,6 triệu nguyện vọng

(VTC News) -

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, ngày 16/8, các đơn vị tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống và tổ chức xét tuyển. Lần lọc ảo đầu tiên sẽ diễn ra từ 7h ngày 17/8, kết quả được trả về trong ngày.

Những ngày kế tiếp, mỗi ngày lọc ảo 2 lần cho tới khi hết lượt lọc ảo. Lần lọc ảo cuối diễn ra vào chiều 20/8.

Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 1 nguyện vọng duy nhất trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng. Từ đó, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo, giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT, các trường đại học cũng hình thành 2 nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam. Nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, phía Nam do Đại học Quốc gia TP.HCM điều phối.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Từ ngày 17/8 đến 17h ngày 20/8, Bộ GD&ĐT sẽ lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2025 trên toàn quốc trong 6 lần. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là năm đầu tiên thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cả nước năm nay có hơn 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Trong số này có hơn 1,12 triệu thí sinh là học sinh lớp 12, còn lại là thí sinh tự do.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính tới ngày 28/7, gần 850.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống, tăng hơn 115.000 so với năm ngoái (do có thí sinh đăng ký xét tuyển cả các trường cao đẳng nghề nghiệp). Tổng cộng có khoảng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025. Trung bình, một thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Như vậy, hơn 310.000 thí sinh bỏ cơ hội vào đại học, cao đẳng năm nay, tương đương 26,7% trên tổng 1,16 triệu thí sinh.