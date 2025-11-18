Sắp diễn ra hội chợ trưng bày sản phẩm công nghiệp quốc phòng Việt Nam và Lào

(VTC News) -

Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), từ ngày 20-23/11, tại Trung tâm Hội nghị Lao Itecc, thủ đô Viêng Chăn, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào phối hợp tổ chức Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy thương mại song phương và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và quân đội hai nước.

Hội chợ có quy mô gần 150 gian hàng, quy tụ đông đảo doanh nghiệp quân đội và các doanh nghiệp uy tín của hai nước. Sản phẩm trưng bày đa dạng, phong phú, bao gồm: sản phẩm công nghiệp quốc phòng, cơ khí, điện tử, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, nông sản, sản phẩm OCOP… đáp ứng nhu cầu thị trường Lào và khu vực ASEAN.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức triển khai chương trình kết nối giao thương, trọng tâm là hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào và các hoạt động giao thương trực tiếp, trực tuyến giữa doanh nghiệp hai nước. Sau Hội chợ, các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu, bảo đảm hiệu quả kết nối lâu dài.

Song song với hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều chương trình chính trị - xã hội giàu ý nghĩa sẽ được tổ chức như trao tặng máy tính, trang thiết bị cho Bộ Quốc phòng Lào; tặng quà gia đình chính sách và nhân dân Lào, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Công tác chuẩn bị cho hội chợ đang được tích cực chuẩn bị.

Điểm nhấn nổi bật của hội chợ là không gian văn hóa - nghệ thuật Việt Nam - Lào, do Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) chủ trì. Tại đây, hình ảnh, tư liệu, hiện vật tái hiện sinh động truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào được trưng bày.

Trong thời gian sự kiện, các video giới thiệu về hoạt động lao động sản xuất, xây dựng công nghiệp quốc phòng Việt Nam sẽ được trình chiếu rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao hiệu quả truyền thông về hội chợ.