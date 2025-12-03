Công nghệ 3/12: QR hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới Việt - Trung

(VTC News) -

Thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 2/12, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức công bố dịch vụ kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trong giai đoạn đầu, du khách Trung Quốc có thể sử dụng mã VIETQRGlobal để thanh toán tại các trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam. Điều này giúp khách du lịch có trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Du khách Trung Quốc quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại Việt Nam. (Nguồn: NAPAS)

Theo kế hoạch, từ đầu năm 2026, dịch vụ sẽ được mở rộng theo chiều ngược lại. Người dùng Việt Nam có thể quét mã QR bằng ứng dụng của các tổ chức thành viên NAPAS để thanh toán tại các điểm thuộc mạng lưới UnionPay tại Trung Quốc.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối hệ thống thanh toán giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và giao lưu Nhân dân. Đồng thời, dự án cũng hướng tới việc sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới, tạo nền tảng cho sự phát triển tài chính số trong khu vực.

Android 16 ra mắt với AI hỗ trợ phụ huynh

Google vừa công bố những tính năng mới trên Android 16, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo an toàn cho gia đình.

Một điểm nổi bật là AI-powered notification summaries – công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp tự động tóm tắt nội dung thông báo. Người dùng không cần đọc từng thông báo dài dòng mà vẫn nắm được thông tin chính, tiết kiệm thời gian và giảm phiền nhiễu.

Giao diện Android 16 với AI tóm tắt thông báo và kiểm soát thiết bị, giúp phụ huynh quản lý thời gian sử dụng hiệu quả hơn. (Nguồn: Android)

Android 16 cũng tích hợp built-in parental controls, cho phép phụ huynh dễ dàng quản lý thiết bị của con cái. Các công cụ này giúp kiểm soát nội dung, thời gian sử dụng và ứng dụng được phép truy cập, tạo môi trường số an toàn hơn cho trẻ em.

Theo kế hoạch, các tính năng mới sẽ triển khai trước tiên trên các thiết bị Pixel đủ điều kiện, sau đó mở rộng sang nhiều dòng máy khác. Đây được xem là bước tiến quan trọng của Google trong việc kết hợp AI vào hệ điều hành di động, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bảo mật và tiện ích.

Amazon hợp tác Nvidia để tăng sức mạnh AI

Amazon Web Services (AWS) thông báo sẽ tích hợp công nghệ NVLink Fusion của Nvidia vào thế hệ chip AI mới mang tên Trainium4. Đây là bước đi nhằm tăng tốc độ kết nối giữa các loại chip, giúp xây dựng hệ thống máy chủ AI quy mô lớn, phục vụ việc huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo khổng lồ.

Song song với đó, AWS cũng ra mắt máy chủ Trainium3, mỗi máy chứa 144 chip, có hiệu năng gấp hơn 4 lần thế hệ trước và tiết kiệm 40% năng lượng. Theo ông Dave Brown – Phó chủ tịch AWS phụ trách mảng điện toán và học máy – mục tiêu của Amazon là mang lại hiệu suất cao với mức giá cạnh tranh để thu hút khách hàng AI lớn.

Một con chip trí tuệ nhân tạo Tranium3 do Amazon Web Services sản xuất. (Nguồn: Reuters)

Ngoài phần cứng, Amazon cũng giới thiệu các phiên bản mới của mô hình AI Nova. Nova 2 nhanh hơn và hỗ trợ đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, giọng nói, video). Bên cạnh đó, mô hình Sonic có khả năng phản hồi bằng giọng nói “giống con người”. AWS còn ra mắt Nova Forge, công cụ giúp doanh nghiệp tự xây dựng mô hình AI dựa trên dữ liệu riêng.

Dù Nova chưa đạt mức phổ biến như ChatGPT, Claude hay Gemini, Amazon vẫn ghi nhận doanh thu AWS tăng 20% trong quý gần nhất, nhờ nhu cầu mạnh mẽ về hạ tầng điện toán và AI.