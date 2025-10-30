Hội chị em tóc bạc Hà Nội gây sốt vì quá thần thái, có cả những phụ nữ U30

(VTC News) -

Video: Hội chị em tóc bạc gặp nhau, giới thiệu về bản thân.

Trong khi nhiều người phụ nữ loay hoay tìm cách giấu đi dấu vết thời gian bằng những hộp thuốc nhuộm thì ở Hà Nội có một nhóm bạn chọn cách ngược lại; họ để tóc bạc tự nhiên và luôn kiêu hãnh, đầy thần thái với mái tóc của mình. Tên nhóm “Tóc bạc đẹp tự nhiên – Lấp lánh hội” nghe tưởng như đùa vui nhưng đang được nhiều cư dân mạng coi là biểu tượng cho tinh thần sống thật, yêu bản thân và chấp nhận vẻ đẹp nguyên bản của những phụ nữ tự tin.

Ở tuổi 49, chị Nguyễn Thoa, người được các thành viên thân mật gọi là “Hội trưởng tóc bạc lấp lánh”, rạng rỡ với mái tóc trắng đặc trưng. Là người làm trong lĩnh vực kinh doanh và tư vấn dinh dưỡng, chị từng khổ sở suốt thời thanh xuân vì tóc bạc sớm.

Hội chị em tóc bạc Hà Nội gây sốt mạng vì quá thần thái, tự tin và đẹp lạ.

Chị Nguyễn Thoa (ngoài cùng bên phải) được các thành viên thân mật gọi là “Hội trưởng tóc bạc lấp lánh”.

“Tóc tôi bắt đầu bạc khi mới đôi mươi. Ban đầu chỉ vài sợi, sau đó lan nhanh đến mức tôi không kịp thích nghi. Khi ấy, tôi sợ người khác nhìn thấy nên cứ nhuộm liên tục, trung bình một tháng lại phải ra tiệm một lần", chị kể. Cái giá phải trả là da đầu chị ửng đỏ, ngứa rát, thậm chí bong tróc vì thuốc nhuộm. Nang tóc yếu dần, tóc rụng nhiều và mỏng đi trông thấy.

Rồi một ngày, Nguyễn Thoa quyết định dừng lại: “Tôi đã quyết tâm để tóc bạc vì xót xa cho chính mình. Khi nhìn vào gương, lần đầu tiên thấy mái tóc trắng hoàn chỉnh, tôi lặng người đi. Tóc bạc thật, nhưng lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường".

Trừ mẹ chị nhìn tóc bạc xót con gái, người thân không chê chị già với mái tóc trắng, thậm chí bạn của con gái còn khen ‘cô cháy quá’ vì tưởng là chị tẩy tóc. Vì thế, chị dần có đủ tự tin khi tiếp nhận những nhận xét tiêu cực xung quanh. “Nhiều người nghĩ tôi đang khủng hoảng hay bệnh tật. Họ nói tôi bỏ bê bản thân. Thời gian đầu tôi tổn thương lắm, có lúc muốn trở lại nhuộm tóc,” chị kể lại.

Khi tham gia nhóm “Tóc bạc đẹp tự nhiên – Lấp lánh hội”, chị thực sự tìm được những người giống mình, dám để tóc bạc, yêu chính mình. Từ đó, chị tin rằng để tóc bạc không có nghĩa là bỏ mặc bản thân, mà là học cách trân quý cơ thể và sống đúng với cảm xúc của mình. Chị Thoa thấy mình nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Các chị rất thần thái tự tin với mái tóc bạc tự nhiên.

Họ biết rằng để tóc bạc không có nghĩa là bỏ mặc bản thân.

Nhóm chị em tóc bạc trẻ trung, kiêu hãnh, lan tỏa vẻ đẹp sống thật.

“Tóc bạc đẹp tự nhiên – Lấp lánh hội” là cộng đồng của những phụ nữ từ U30 đến U90 gặp nhau, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa năng lượng tích cực. Nhóm nhỏ ít người hiện đã có tới gần 80 nghìn thành viên.

Chị Nguyễn Thoa kể, nhóm bạn tóc bạc ở Hà Nội thường tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ, khi thì cà phê sáng, khi thì chụp ảnh ngoài trời. Mỗi lần gặp là một lần vui. mọi người nói chuyện tóc, chuyện da, chuyện đời. Ai cũng rạng rỡ, ai cũng thấy mình trẻ lại.

Nhóm không chỉ dành cho những người có tuổi. “Nhiều bạn U30 cũng tham gia. Chúng tôi đâu phải những ‘phú bà tóc bạc’ như mọi người đồn đoán. Tất cả chỉ là những người phụ nữ bình thường, mệt mỏi vì thuốc nhuộm và muốn để tóc tự nhiên thôi. Vẫn yêu cái đẹp, vẫn thích được khen xinh như ai".

Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi bức ảnh kỷ niệm của nhóm đều mang lại cảm xúc đặc biệt, như một liều thuốc tinh thần cho những ai đang lưỡng lự giữa “nhuộm hay không nhuộm”.

Buổi gặp gỡ nhỏ của nhóm ở Hà Nội cuối tháng 10 bỗng trở thành hiện tượng mạng. “Buổi đó có khoảng 20 người, có một chị từ Quy Nhơn bay ra. Chúng tôi chỉ chụp vài tấm ảnh lưu niệm như mọi lần thôi. Thế nhưng, những bức ảnh ấy nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ", chị Thoa kể.

“Tóc bạc lấp lánh” là nơi những phụ nữ từ U30 đến U90 gặp nhau.

Một số phụ nữ U30 cũng tham gia.

Những mái tóc bạc “gây bão” mạng xã hội.

Hình ảnh những người phụ nữ tóc bạc trẻ trung, cười rạng rỡ giữa phố phường khiến mạng xã hội bùng nổ bình luận. “Tôi mở điện thoại ra thấy tin nhắn dồn dập, lượt theo dõi tăng chóng mặt. TikTok của tôi cũng được nhiều người quan tâm bất ngờ", chị Thoa bật cười nhớ lại.

Điều khiến chị xúc động nhất là rất nhiều phụ nữ đã nhắn tin bày tỏ sự đồng cảm như: “Chị ơi, em cũng muốn để tóc bạc nhưng sợ mọi người cười"; “Nhìn các chị tự tin quá, em thấy có động lực quá trời!”...

Nhóm không ngờ rằng chuyện họ quyết định để tóc bạc lại chạm đến trái tim nhiều người đến vậy. Hóa ra, đằng sau nỗi sợ tóc bạc là nỗi sợ bị đánh giá, bị xem là ‘hết thời’; nhưng khi bạn dám sống thật, mọi ánh nhìn xung quanh đều trở nên nhẹ nhàng.

Đối với chị Thoa và các thành viên, để tóc bạc không phải là trào lưu nhất thời. Họ muốn gửi đi thông điệp sâu sắc hơn: “Đừng sợ mái tóc bạc, đó là món quà của thời gian, là dấu ấn của một hành trình sống đủ đầy. Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có quyền được đẹp, chỉ cần họ dám yêu bản thân. Mái tóc bạc không lấy đi sự trẻ trung, mà chỉ biến nó thành vẻ đẹp khác , vẻ đẹp của trải nghiệm, của bình an và tự do".

Những buổi gặp gỡ của hội vẫn diễn ra đều đặn, mỗi lần lại thêm vài gương mặt mới. Ai cũng tìm thấy niềm vui riêng, người được tiếp thêm tự tin, người học được cách yêu thương bản thân, người nhận ra rằng tuổi tác chẳng thể làm mờ đi vẻ rực rỡ của tâm hồn.

“Tóc bạc lấp lánh” không phải là một trào lưu nhất thời mà là một thông điệp sống.

Hội chị em rạng rỡ, tự tin với mái tóc bạc trắng đặc trưng.

Nhiều chị em bắt đầu để tóc bạc tự nhiên khi tham gia hội.

Giữa xã hội vẫn chuộng vẻ đẹp “không tuổi”, hình ảnh những người phụ nữ tóc bạc vẫn tự tin sải bước giữa phố phường như một lời tuyên ngôn lặng lẽ: “Chúng tôi đẹp theo cách của mình.”

Từ mái tóc bạc, họ tìm thấy bản ngã, sự tự do và niềm vui thuần khiết trong việc được là chính mình. Và có lẽ, đó mới là định nghĩa trọn vẹn nhất của vẻ đẹp ,vẻ đẹp đến từ sự an nhiên và lòng tự tôn của người phụ nữ.

“Hãy yêu chính mình trong từng giai đoạn của cuộc đời. Bởi khi bạn bình an với chính mình, thì dù tóc đen, nâu hay bạc trắng, nó vẫn sẽ tỏa sáng và lấp lánh cùng bạn", chị Thoa nhắn gửi