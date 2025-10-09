Dân mạng 'sốt' với sự hài hước của fanpage Phòng chống ma túy Công an TP.HCM

(VTC News) -

Fanpage "Phòng, chống ma túy – Công an TP. Hồ Chí Minh" là tài khoản chính thức của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy , Công an TP.HCM trên nền tảng Facebook. Những ngày gần đây, fanpage này trở thành nguồn nội dung có sức hấp dẫn lớn đối với cư dân mạng, ngày càng nhiều người vào theo dõi các bài đăng và thích thú tương tác với nhóm quản trị.

Không phải là những dòng thông báo khô khan, fanpage này gần đây liên tục đăng tải nội dung mang màu sắc trẻ trung, phù hợp với xu hướng khi cảnh báo người dân về tác hại của ma túy. Rất nhiều bài viết thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác và hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn lượt chia sẻ.

Lan tỏa thông điệp theo cách "chuẩn Gen Z”

Trong thời đại bùng nổ của mạng xã hội, việc lan tỏa thông điệp tuyên truyền bằng phong cách hiện đại, hài hước và thân thiện giúp fanpage của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy , Công an TP.HCM tiếp cận với đông đảo người dân. Các bài viết được chia sẻ rộng rãi và ngày càng nhiều người chủ động tìm đến để đọc và tương tác.

Thay cho những bài học hay thông báo khô cứng, nghiêm khắc răn đe là những câu mang tính trò chuyện, ngôn ngữ gần gũi, trẻ trung và hài hước. Bài viết “viral” nhất của fanpage được đăng ngày 6/10 với nội dung gây cười mà tính giáo dục vẫn rất cao: “Ủa? Mắc mớ gì buồn là phải chơi ma túy? Rồi bị bắt đi ‘tò’ (tức là đi tù) còn buồn hơn gấp trăm lần á".

Bài đăng gây sốt mạng của Fanpage "Phòng, chống ma túy – Công an TP. Hồ Chí Minh".

Bài đăng này “làm mưa làm gió” những ngày qua, đến chiều 9/10 đã có 103 nghìn lượt yêu thích, hơn 37 nghìn bình luận và 20 nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người nổi tiếng như nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung, người mẫu Diệp Lâm Anh, diễn viên Vân Navy... cũng hào hứng để lại bình luận.

Cư dân mạng thi nhau bày tỏ sự bất ngờ và thích thú trước phong cách mới mẻ so với cách truyền thông thường thấy của cơ quan nhà nước trước đây. Nhiều người nói, nếu không nhìn thấy dấu tick xanh thì họ không tin đây là trang của cơ quan công an. Các bạn trẻ vui vẻ giao lưu với quản trị viên ở phần bình luận với nhiều câu đùa dí dỏm, thân mật: “Trong lòng tự hỏi cán bộ đăng bài này sinh năm bao nhiêu?”; “Khi gen Z làm trong bộ máy nhà nước"...

Để hướng công chúng đến một bài đăng tuyên truyền khác, ở phần bình luận, quản trị viên viết một câu rất trend: "Nhắc nhẹ mấy ní nghen" và gửi đường dẫn tới status cũng đậm chất gen Z: "Eyzo!! Thà làm 'nghệ sỹ nghèo' chứ không bao giờ được làm 'nghẹo sỹ nghề' nha mấy ní! Dù bạn là ai, bạn mà sai thì… sớm muộn cũng bị bắt, bị xử lý… Nói không với ma túy nha các ní!!!".

Các cuộc trao đổi xôm tụ đến mức fanpage "Thông tin phòng, chống ma túy Trung ương" cũng “bắt sóng” vào tham gia: “Ủa, hà cớ gì bà con theo dõi page của địa phương mà không bấm theo dõi page của trung ương!”. Vì trang này không hiện tick xanh nên nhiều cư dân mạng tỏ ý thắc mắc về độ tin cậy, và thế là admin của "Phòng, chống ma túy – Công an TP. Hồ Chí Minh" lên tiếng bảo đảm: “C04 chưa có tick xanh, sắp có chứ không phải không có nha... Mình đừng trêu admin trung ương nữa ạ".

Có sự xác nhận này, rất nhiều bạn vào "like ủng hộ page của trung ương", riêng dòng bình luận "chào sân" của "Thông tin phòng, chống ma túy Trung ương" ở status vừa kể đã có gần 3.000 lượt thích và gần 300 bình luận phản hồi.

Hay một bài đăng gần đây cũng đậm chất ngôn ngữ giới trẻ, khi trích lời một nạn nhân của ma túy: "Hồi đó… Tăng 1: Em đi nhậu. Tăng 2: Em đi kara, đi 'bay'. Tăng 3: Em đi tù; anh M. - một phạm nhân thụ án ma tuý chia sẻ".

Ngôn ngữ fanpage đậm chất gen Z.

Admin fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh gây sốt mạng.

Những cách đăng bài và tương tác này khiến các thông điệp tuyên truyền trở nên gần gũi, vừa đủ vui để thu hút người trẻ, vừa có sức cảnh báo mạnh mẽ, đi vào lòng người. Nhiều người dùng bình luận rằng: “Đọc xong cười muốn xỉu mà vẫn nhớ được lời cảnh báo".

Admin “có tâm”, tương tác cực duyên

Nhiều người nhận xét, điểm đặc biệt khiến fanpage này được yêu thích chính là sự thân thiện và tinh tế trong từng phản hồi. Các admin không chỉ trả lời nhanh mà còn khéo léo “bắt trend”, khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả. "Admin của page nói chuyện vừa vui vừa có duyên, vừa giữ được sự nghiêm túc của cơ quan nhà nước, vừa đủ thân thiện để người dân cảm thấy gần gũi", một fan mới của trang nhận xét.

Chẳng hạn, dưới status: “Ủa? Mắc mớ gì buồn là phải chơi ma túy? Rồi bị bắt đi ‘tò’ (tức là đi tù) còn buồn hơn gấp trăm lần á", một bạn nữ hỏi: "Cán bộ ơi, em khuyên con bạn em bỏ (ma túy) hoài mà nó bảo là tốn biết bao nhiêu tiền mới chơi được nên nó không bỏ. Em thấy cán bộ nói chuyện có chiều sâu. Cán bộ khuyên con bạn em dùm em với".

Admin trả lời: "Chở bạn lên PC04 mình khuyên giùm cho nhé!". Câu trả lời này có hơn 11 nghìn người nhấn "thích" và kéo theo hơn 100 bình luận phản hồi.

Một bạn làm nũng: "Đọc không sót cái comment nào! Cán bộ không reply comment của em là em giận". Admin đáp: "Giận thì giận mà thương thì gọi thêm 100 người nữa follow nghen!".

"Buồn quá thì ngủ, dậy còn tự do. Chơi cái kia xong dậy thấy… cán bộ", một cư dân mạng pha trò, và quản trị viên trả lời cực kỳ ăn ý: "Thấy nhiều cán bộ ấy!"... Những dòng đối đáp "chất như nước cất đúng kiểu gen Z" kiểu này cực kỳ nhiều trên fanpage.

Độ "sốt" của trang đôi khi dẫn đến tình huống dở khóc dở cười. Sau khi bài đăng viral quá mạnh, tần suất tương tác tăng đột biến, nền tảng hiểu lầm fanpage này dùng bot để trả lời bình luận, dẫn đến việc tạm khóa tính năng comment và giới hạn đăng bài.

Không chịu “ngồi yên”, quản trị viên nhanh trí "lách" bằng cách phản hồi bình luận của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung qua story, khiến dân mạng càng thêm thích thú trước sự linh hoạt và hài hước của “cán bộ online”. Họ thi nhau rủ bạn bè follow “fanpage cán bộ vui tính nhất Việt Nam”.

Nỗ lực biến những thông điệp tuyên truyền vốn khô khan thành các mẩu nội dung sinh động, dễ hiểu và đầy sức lan tỏa đang là xu hướng truyền thông của nhiều đơn vị, cơ quan nhà nước, với đặc điểm “nghiêm mà vẫn duyên, cứng mà vẫn gần gũi”. Với cách này, các cơ quan công quyền tiếp cận người dân, đặc biệt là giới trẻ, một cách dễ dàng và tự nhiên hơn.

Trước đó, fanpage Công an xã Giồng Riềng (Kiên Giang) cũng khiến cộng đồng mạng thích thú với những bài đăng mang đậm tính tuyên truyền nhưng rất hài hước, gần gũi.