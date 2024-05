Học sinh tranh luận 'có nên thưởng tiền cho người đạt kết quả học xuất sắc'

Vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh triết học cho trẻ em - Junior Philosophy Olympiad (JPO) 2024 diễn ra đầy kịch tính với sự góp mặt của nhiều học sinh xuất sắc đến từ các ngôi trường khác nhau. Trước đó, các thí sinh trải qua 3 vòng đấu thú vị. 2 đội thi cao điểm nhất vòng 3 của mỗi bảng Griffin và Olympia được chọn vào chung kết thi tranh biện theo chủ đề với độ khó cao hơn.

Chủ đề năm nay được đưa ra “Thich Nhat Hanh and NextGen" (tạm dịch: Thích Nhất Hạnh và thế hệ tương lai). Các thí sinh sẽ đào sâu và tìm hiểu tư tưởng triết học của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, về các vấn đề như: Hạnh phúc, cảm xúc nội tâm, những khái niệm trừu tượng về thời gian.

Tại vòng này, các đội thi được tranh biện xoay quanh các vấn đề xuất phát từ thực tế đời sống như: "Trong trường hợp có đủ khả năng tài chính, liệu ta có nên thưởng tiền cho những học sinh đạt kết quả học tập tốt hay không?".

Ngoài các câu hỏi trực tiếp, thí sinh còn được tranh biện thông qua các tình huống giả định. Câu chuyện về Lucas - một học sinh cấp 3 đang phân vân không biết ở lại giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khủng hoảng hay tham gia chương trình hè mơ ước đã tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa các đội thi.

Với học sinh ở độ tuổi cao hơn, vấn đề được đặt ra ngắn gọn, có chiều sâu như: "Tính đạo đức của việc xoá bỏ ký ức đau thương", "Khao khát trường sinh bất lão".

Trước các vấn đề vừa lạ vừa quen, tất cả thí sinh có mặt tại chung kết đều tự tin bày tỏ quan điểm bằng tiếng Anh trôi chảy. Mọi lập luận đưa ra đều chắc chắn, logic khiến các giám khảo khó khăn trong việc tìm ra đội chiến thắng.

Sau cuộc thi, nhiều học sinh được phát huy khả năng thông qua chuỗi hoạt động nói - viết - tranh biện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cuộc thi không chỉ đề cao tư duy triết học, khích lệ trẻ tìm hiểu, nghiên cứu những nội dung nhân văn sâu sắc mà con mở ra nhân sinh quan mới, phong phú hơn cho học sinh.

Năm nay là năm thứ 2 cuộc thi được tổ chức, tiếp nối thành công từ mùa đầu tiên năm 2023. Mỗi năm cuộc thi đón nhận hàng trăm thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cuộc thi được phối hợp tổ chức bởi trường Phổ thông liên cấp Olympia, National Geographic Learning Việt Nam và nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press).

Học sinh tham gia cuộc thi là các em từ lớp 4 - 9 đang theo học tại các trường phổ thông Việt Nam và Quốc tế. Học sinh đăng ký theo đội gồm 3 thành viên, theo 2 bảng tương ứng với khối học của mình: Bảng Griffin dành cho học sinh lớp 4 - 6 và Olympia dành cho học sinh lớp 7 - 9.

JPO đang dần trở thành thương hiệu quen thuộc, sân chơi thú vị cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên khắp Việt Nam.

Sau nhiều giờ tranh tài, các đội đạt số điểm sát nút, được đánh giá ngang tài ngang sức. Kết quả chung cuộc như sau:

Bảng Griffin dành cho học sinh lớp 4 - 6

1 giải nhất: Đội MAC Thinker

- Nguyễn Phương Thảo – The Olympia Schools – Khối 6

- Nguyễn Ngọc Thuỳ Minh – Newton Grammar School – Khối 6

- Đào Trần Minh Khôi – Newton Grammar School – Khối 6

1 giải nhì: Đội The TRIAK (Three Racoons in Kasaya)

- Đỗ Minh Châu – trường THCS Chu Van An – Khối 6

- Nguyễn Nhật Dương – trường Tiểu học Đằng Hải – Khối 5

- Nguyễn Hà Linh – Vinschool Imperia – Khối 6

Bảng Olympia dành cho học sinh lớp 7 - 9

1 giải nhất: Đội Alpatea

- Nguyễn Hạ Vy – The Olympia Schools – Khối 8

- Tống Phương Nga – Newton Grammar School – Khối 7

- Lê Xuân Giang – The Olympia Schools – Khối 8

1 giải nhì: Đội Meow Wisdom

- Nguyễn Phương Nguyên – Genesis School – Khối 7

- Bùi Nguyễn Hà Linh – True North International School – Khối 7

- Đinh Phương Lan – Hanoi Amsterdam 2 – Khối 7