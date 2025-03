Học sinh Hà Nội tranh biện nảy lửa về vấn đề sáng tác âm nhạc bằng AI

(VTC News) -

Speak Out 2025 - cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh vừa diễn ra tại Hà Nội, mang đến sân chơi trí tuệ và những trải nghiệm đầy thách thức cho học sinh Trung học trên địa bàn Thủ đô.

Lấy cảm hứng từ các giải tranh biện quốc tế, Speak Out 2025 không chỉ là nơi để học sinh thể hiện tài năng mà còn là cơ hội trau dồi kỹ năng nghiên cứu, lập luận và phản biện theo tiêu chuẩn học thuật. Cuộc thi do trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy tổ chức.

Bước sang mùa giải thứ 12, Speak Out 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu tranh biện uy tín nhất dành cho học sinh, khi thu hút 38 đội thi xuất sắc đến từ 16 trường học uy tín trên địa bàn Hà Nội.

Speak Out 2025 đã mang đến sân chơi trí tuệ bùng nổ nhưng đầy thách thức cho học sinh Trung học trên địa bàn Hà Nội.

Theo thầy Simone Sapienza, Phó hiệu trưởng Khối Trung học trường Hanoi Academy, đại diện ban tổ chức chương trình, sự góp mặt của các đội thi đến từ nhiều môi trường giáo dục khác nhau phản ánh rõ nét sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh với tranh biện và việc sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật. Điều này cho thấy thế hệ trẻ không ngừng rèn luyện, nâng cao kỹ năng lập luận và giao tiếp, sẵn sàng hội nhập trong thế giới không ngừng đổi mới.

"Cuộc thi tạo điều kiện giao lưu văn hóa, giúp học sinh tiếp cận đa dạng quan điểm và đồng thời thể hiện quan điểm cá nhân mạch lạc, thuyết phục. Qua đó, các em có cái nhìn sâu sắc hơn về ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là phương tiện để thuyết phục, ngoại giao và lãnh đạo - những kỹ năng thiết yếu trong thế kỷ 21", thầy Simone Sapienza nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Với những chủ đề thời sự hấp dẫn, Speak Out 2025 tạo ra môi trường tranh luận đầy sôi động, nơi các ý tưởng sáng tạo và lập luận chặt chẽ liên tục được thể hiện. Trải qua những màn tranh biện gay cấn, các thí sinh xuất sắc dần lộ diện với phong thái tự tin, tư duy sắc sảo cùng chiến thuật thi đấu hiệu quả. Mỗi vòng đấu là một bước tiến quan trọng, giúp các thí sinh không ngừng hoàn thiện kỹ năng.

Kết thúc cuộc thi, ở vòng chung kết khối THCS xoay quanh chủ đề "AI-generated music threatens human creativity" (âm nhạc do AI tạo ra liệu có đe dọa sự sáng tạo của con người?), với màn thể hiện ấn tượng, lập luận sắc bén và khả năng phản biện thuyết phục, đội thi đến từ trường THCS Hanoi Academy 1 xuất sắc giành quán quân.

Ở chung kết khối THPT, với chủ đề "Billionaires should be required to donate most of their wealth" (Có nên yêu cầu tỷ phú quyên góp phần lớn tài sản của họ), ngôi vị quán quân thuộc về các thí sinh trường THPT Phan Đình Phùng.

Không chỉ dừng lại ở sân chơi trí tuệ, Speak Out 2025 còn là bệ phóng giúp học sinh rèn luyện những kỹ năng quan trọng: tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, tinh thần sáng tạo và bản lĩnh lãnh đạo, từ đó trau dồi tri thức và chuẩn bị hành trang trong tương lai.