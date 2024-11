Học sinh tranh biện nảy lửa bằng tiếng anh về vấn đề túi nhựa dùng một lần

(VTC News) -

Giải đấu tranh biện tiếng Anh theo luật Public Forum đầu tiên tại miền Bắc - Vietnam International Public Forum Championship (VIPFC) 2024 diễn ra tối 9/11 tại trường Olympia (Hà Nội), với sự tham dự của hơn 160 thí sinh đến từ 35 trường phổ thông trên cả nước và đông đảo khán giả.

Hơn 80 đội thi của 2 bảng THCS (Silvanus) và THPT (Poseidon) bước vào đấu sơ loại (tứ kết và bán kết) để chọn ra 6 đội xuất sắc nhất bảng THCS và 2 đội bảng THPT vào chung kết.

Với chủ đề xuyên suốt các vòng đấu “Single-use plastic bags should be banned” (tạm dịch: túi nhựa dùng một lần nên bị cấm), các thí sinh tập trung phân tích những góc cạnh khác nhau của vấn đề môi trường đang nhức nhối trên toàn cầu này.

Chung kết giải đấu tranh biện tiếng Anh theo luật Public Forum - Vietnam International Public Forum Championship 2024.

Sau những màn đối đầu nảy nửa và kịch tính, vòng chung kết bảng THPT gọi tên đội HL (gồm Mai Phong Hải - học sinh lớp 9 và Lê Phong Linh - học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội) và đội Les critiques (gồm Lê Linh Chi và Nguyễn An Khánh, đều là lớp 10 trường THPT Olympia, Hà Nội).

Ở bảng THCS, có tất cả 6 đội vào chung kết. Đây là các đội có điểm thi cao nhất từ các vòng bán kết và tứ kết. Các đội chia làm 3 cặp đấu để tranh hạng Vàng - Bạc - Đồng.

Trong đó, cặp đấu tranh hạng Vàng là 2 đội có điểm cao nhất trong số 6 đội, gồm THS Let Us Cook (gồm Nguyễn Hải Phong và Nguyễn Ngọc Minh Khang, đều học lớp 7 trường TH School, Hà Nội) và The cooked (gồm Đỗ Minh Ngọc học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi, Hà Nội và Nguyễn Hữu Anh Khoa học sinh lớp 8 trường The Dewey schools, Hà Nội).

Kết quả chung cuộc, đội HL và đội The cooked giành giải Quán quân.

Đội HL giành giải Quán quân.

Bày tỏ niềm hạnh phúc khi giành giải thưởng cao nhất cuộc thi, em Mai Phong Hải (học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội) cho hay, để tự tin bước vào cuộc thi, em và người bạn đồng hành đã tổng hợp kiến thức và tập luyện trước đó gần một tháng.

"Cuộc thi đem lại rất nhiều kiến thức, giúp chúng em hiểu sâu hơn về vấn đề nhức nhối trong xã hội, đó là việc sử dụng túi nhựa dùng một lần. Với luật Public Forum, chúng em chỉ được tranh biện một chủ đề xuyên suốt các vòng thi, yêu cầu đặt ra về khối lượng thông tin cực kỳ rất lớn", Phong Hải nói.

Theo Hải Phong, không chỉ cần lập chặt chẽ với những chứng cứ thuyết phục để bảo vệ quan điểm của mình, ở mỗi vòng đấu, các đội phải điều chỉnh chiến thuật, tiếp thu những góc nhìn mới từ đối thủ để bổ sung hiểu biết của mình về chủ đề, từ đó chuẩn bị tốt nhất cho bài tranh biện cuối nhằm tranh giải Nhất - Nhì - Ba.

Đến với cuộc thi với tinh thần tự tin, chơi hết mình, song kiến thức và trải nghiệm đắt giá là những gì mà em Nguyễn An Khánh (học sinh lớp 10 trường THPT Olympia, Hà Nội) nhận được sau khi kết thúc cuộc thi.

"Kiến thức về môi trường, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói, kỹ năng tư duy và phản biện trong thời gian ngắn là những điều chúng em học được từ cuộc thi. Em mong cuộc thi này sẽ được duy trì và được tổ chức hàng năm, trở thành sân chơi tri thức bổ ích, giúp học sinh chúng em ngày càng tự tin hơn", An Khánh bày tỏ.

Đội The cooked giành giải Quán quân.

VIPFC là cuộc thi đầu tiên tại miền Bắc áp dụng luật Public Forum. Thay vì phải nghiên cứu dàn trải nhiều chủ đề khác nhau, luật Public Forum yêu cầu các đội thi cùng tranh biện về một chủ đề xuyên suốt cả giải đấu, thường là xoay quanh các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Hơn cả một cuộc thi tranh biện, VIPFC chính là nơi để học sinh được cất lên tiếng nói của mình và chia sẻ những ý tưởng với cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức và chung tay thúc đẩy những sáng kiến vì một thế giới bền vững hơn, tốt đẹp hơn.