Hải Phòng ra mắt tour trải nghiệm độc đáo trong Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc

(VTC News) -

Theo kế hoạch, Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc diễn ra từ ngày 1 đến 12/10 tại cụm Di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc. Đây là lần đầu tiên Lễ hội được tổ chức sau khi Hải Dương và Hải Phòng hợp nhất, đồng thời cụm di tích vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Vì vậy, quy mô, không gian và địa điểm tổ chức các hoạt động năm nay đều được mở rộng.

Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục duy trì các nghi lễ đặc trưng đã làm nên thương hiệu Lễ hội mùa thu như: Lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, Hội quân trên sông Lục Đầu, Lễ cầu an và Hội hoa đăng, Lễ rước bộ - tế giỗ Đức Thánh Trần.

Ngoài ra, tại lễ hội còn có Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Hải Phòng. Đáng chú ý, một số tour du lịch khám phá, trải nghiệm tại cụm di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cũng sẽ được ra mắt thử nghiệm.

Đặc biệt, tại đền Kiếp Bạc sẽ diễn ra trưng bày “Hành trình di sản thế giới”, giới thiệu quá trình lập hồ sơ UNESCO cùng nhiều hiện vật, cổ vật và phát hiện khảo cổ khẳng định giá trị toàn cầu của cụm di tích.

Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian như: Liên hoan diễn xướng hầu Thánh, biểu diễn múa rối nước, giao lưu văn hóa thể thao, trình diễn làng nghề...

Tại cuộc họp chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội mới đây, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh: Lễ hội truyền thống Côn Sơn - Kiếp Bạc là sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng. Việc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm cho Ban tổ chức trong việc nâng tầm Lễ hội, đồng thời bảo tồn các giá trị truyền thống.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Ban tổ chức Lễ hội, các Tiểu ban phục vụ cùng các sở, ngành, địa phương liên quan phải phân công rõ người, rõ việc, thường xuyên báo cáo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ban Quản lý khu di tích cần xây dựng sản phẩm lễ hội – du lịch cụ thể, xuyên suốt. Các sản phẩm trưng bày tại Lễ hội phải mang đậm nét đặc trưng của Hải Phòng; đồng thời mọi phương án bảo đảm an toàn, an ninh phải được chú trọng.