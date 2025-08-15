Hoãn xét xử vụ bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng

(VTC News) -

Ngày 15/8, TAND TP.HCM xét xử kín vụ án bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng. Các bị cáo gồm Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở), Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) và Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) cùng bị truy tố về tội "Hành hạ người khác".

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (giữa) - chủ Mái ấm Hoa Hồng và đồng phạm tại tòa sáng nay.

Trong phần thủ tục, bị cáo Trang Mỹ Nhanh trình bày sức khỏe yếu, không đủ khả năng tham gia xét xử. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại vào đầu tháng 9.

Theo cáo trạng, Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 12 (trước đây) cấp phép nuôi dưỡng 39 trẻ, nhưng thời điểm kiểm tra đang chăm sóc tới 86 trẻ, gồm 15 bé dưới 1 tuổi, 37 bé từ 1-3 tuổi, 31 bé học mầm non bên ngoài và 3 bé điều trị tại bệnh viện.

Quá trình chăm sóc, các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền nhiều lần đánh đập, ngược đãi trẻ; Trong vụ án này bị cáo Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh cũng bị xác định có hành vi đe dọa, đánh trẻ nhiều lần.

Ngay khi vụ việc bị phát hiện, Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, đồng thời đưa toàn bộ 86 trẻ đến các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để thăm khám, chăm sóc và tiếp tục nuôi dưỡng.