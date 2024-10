Vụ trẻ bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng: Công an TP.HCM thông tin tiến độ điều tra

(VTC News) -

Thông tin này được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM nói tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ vào chiều 3/10 khi trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến độ điều tra vụ án.

Theo ông Hà, quá trình điều tra được thực hiện một cách thận trọng và tuân thủ đúng quy trình pháp luật. Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM nhanh chóng chỉ đạo Công an Quận 12 và Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp điều tra.

Đồng thời, các cơ quan chức năng đã kiểm tra và đưa 86 trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng vào các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Trước thắc mắc về việc gần một tháng trôi qua nhưng chưa có kết quả điều tra chính thức, đại diện Công an TP.HCM khẳng định rằng cách đặt vấn đề như vậy là không chính xác.

Thượng tá Lê Mạnh Hà giải thích, ngay từ ngày 4/9, tất cả những người liên quan đã được mời lên cơ quan công an để làm việc. Ngay hôm sau, cơ quan công an cung cấp thông tin ban đầu về quá trình điều tra. Đến ngày 6/9, Công an TP.HCM tổ chức họp báo chính thức để công bố việc khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng với tội danh Hành hạ người khác.

Ông Hà nhấn mạnh, việc điều tra cần được thực hiện cẩn trọng và tuân thủ đúng quy trình, không thể để áp lực dư luận ảnh hưởng đến chất lượng điều tra.

Trước đó, tại buổi họp báo định kỳ TP.HCM chiều 5/9, bà Võ Thị Chính, Phó Chủ tịch UBND Quận 12 cho biết, quận đã nhiều lần kiểm tra cơ sở trên. Vào tháng 10/2023 và tháng 4/2024, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra định kỳ. Tháng 7/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 12 trực tiếp xuống cơ sở này giám sát nhưng chưa lần nào phát hiện số lượng trẻ chăm sóc tại đây vượt quá số lượng cũng như hành vi bạo hành trẻ.

"Điều này cho thấy chủ cơ sở có sự đối phó tinh vi với cơ quan quản lý Nhà nước", bà Chính nhìn nhận.

Theo bà Chính, cơ sở chỉ được phép nuôi 39 trẻ nhưng sau khi báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng kiểm tra thì phát hiện có đến 86 trẻ. Trong đó có 15 trẻ sơ sinh, 36 trẻ từ 1 đến 2 tuổi, 31 trẻ từ 3 đến 5 tuổi đang học tại Trường mầm non Sóc Bông, 3 trẻ từ 6 đến 12 tuổi, 1 trẻ đang điều trị tại bệnh viện.

Bà Chính cũng cho biết, theo quy định về việc kiểm tra thường xuyên thì phải có kế hoạch và thông báo trước cho cơ sở. Vì vậy, việc kiểm tra thường xuyên rất khó phát hiện sai phạm. Đây là bài học cho quận để quản lý chặt chẽ hơn nữa các cơ sở bảo trợ xã hội thông qua kiểm tra thường xuyên, đột xuất.

Qua dữ liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 xác định 5 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ em. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 người có mặt tại cơ sở, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1978, trú Đồng Nai) và T.M.N (SN 1953, trú Cà Mau); 3 người không có mặt gồm: N.T.Q (SN 1983, trú Tiền Giang), Đ.T.K.L (SN 1978, trú TP.HCM), D.N.T (SN 1977, trú Sóc Trăng).

Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngọc Cẩm để điều tra hành vi Hành hạ người khác.

Làm việc với cơ quan công an, Cẩm thừa nhận trong quá trình chăm sóc trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng đã nhiều lần đánh trẻ để làm các cháu sợ, không quấy phá.

Các tổ công tác của Công an Quận 12 và Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng phối hợp công an các tỉnh, đưa 3 đối tượng còn lại về trụ sở để làm việc.

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 bảo mẫu là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền (SN 1977, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật hình sự.

Công an Quận 12 đang khẩn trương củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng.