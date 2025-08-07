Hoàn thành bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc của công chức trước 31/8

(VTC News) -

Nội dung trên được Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề cập khi trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm tại phiên họp Chính phủ sáng 7/8.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: VGP)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong quý 3/2025, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức với những vấn đề chưa thể dự báo trước.

Trong bối cảnh khối lượng công việc cuối năm rất lớn, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và các nghị quyết thường kỳ, chuyên đề...

Ông Nguyễn Văn Thắng lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cần tập trung làm ngay trong tháng 8 và quý 3 như: Khẩn trương xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án, báo cáo trình Trung ương, dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, nhất là các Luật, Nghị quyết mới được điều chỉnh, bổ sung vào chương trình kỳ họp.

Cùng với đó, cần bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả. Nghiên cứu, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ, chính sách, bảo đảm tính tương quan giữa các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp bộ máy.

"Nghiên cứu xây dựng Nghị định về xác định vị trí việc làm; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức cấp xã; xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức, hoàn thành trước ngày 31/8", Bộ trưởng Tài chính đề cập.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan đề xuất phương án hoàn thiện pháp luật, nhất là một số quy định giữa các luật, nghị định, thông tư về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa thống nhất hoặc chưa cụ thể, rõ ràng để địa phương thực hiện.

‎Các bộ, cơ quan và địa phương tập trung hướng dẫn sát sao, kịp thời, cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để hỗ trợ chính quyền cấp xã thực hiện các quy định mới theo phân cấp, phân quyền; quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, tài sản công, các trụ sở sau sáp nhập.

‎Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, cần đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững với các nước. Bộ Công Thương tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các phương án đàm phán với Mỹ; kết thúc đàm phán, khởi động đàm phán, ký kết các FTA mới với Trung Đông, Ấn Độ, Châu Phi, Mỹ La-tinh...