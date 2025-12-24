Hoa kiểng Tết đổ về TP.HCM dù mới Noel

(VTC News) -

Ngay từ những ngày cận Giáng sinh, nhiều tuyến đường tại TP.HCM như Phạm Văn Đồng, Lương Định Của, Nguyễn Hữu Thọ, Cách Mạng Tháng Tám... bắt đầu xuất hiện hoa kiểng Tết.

Cúc mâm xôi, quất, các loại hoa kiểng miền Tây được đưa lên phố sớm để phục vụ nhu cầu trang trí Noel, Tết Dương lịch và mùa lễ hội cuối năm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, giá bán các loại hoa kiểng Tết cơ bản được giữ ổn định, song sức mua vẫn còn khá dè dặt.

Hoa kiểng Tết 2026 bắt đầu xuất hiện trên các tuyến đường TP.HCM từ dịp Noel, song sức mua vẫn khá trầm lắng. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Hoa Tết “lên phố” sớm hơn thường lệ

Thời điểm này được xem là khá sớm để mua sắm Tết, khi còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, theo dương lịch, đây lại là giai đoạn nhu cầu trang trí tăng mạnh do Noel và Tết Dương lịch diễn ra sát nhau.

Tại TP.HCM, nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, khách sạn và nhà hàng đã bắt đầu dựng tiểu cảnh, trang hoàng không gian phục vụ khách tham quan, chụp hình và tổ chức tiệc tất niên. Tuy nhiên, không khí trang trí hiện vẫn chủ yếu mang màu sắc Noel, các loại hoa kiểng Tết chưa được sử dụng nhiều.

Hoa kiểng được bày bán nhiều nhất vẫn là các loại cúc. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Đại diện một doanh nghiệp cho biết, dù hoa kiểng Tết đã bắt đầu bày bán trên thị trường, đơn vị này vẫn chưa quyết định mua sớm. Nếu mua từ thời điểm hiện tại và chăm sóc kỹ, hoa cũng chỉ chưng được 20 ngày đến 1 tháng. Vì vậy, khi đến Tết Nguyên đán, vẫn phải mua thêm đợt mới, nên doanh nghiệp đang cân nhắc giữa việc tạo không khí Tết sớm hay chờ đến thời điểm phù hợp hơn.

Chính tâm lý thăm dò đó khiến thị trường hoa kiểng Tết, dù đã vào mùa bán sớm, vẫn chưa thực sự sôi động.

Từ làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), anh Đỗ Quốc Chí - một nhà vườn chuyên trồng cúc mâm xôi - cho biết năm nay gia đình anh xuống giống khoảng 13.000 chậu cúc mâm xôi truyền thống và 4.000 chậu cúc mâm xôi Hàn Quốc. So với năm trước, sản lượng có giảm nhẹ do chi phí vật tư đầu vào tăng.

“Giá tại vườn năm nay có nhích lên chút ít. Năm ngoái một cặp cúc mâm xôi bán 200.000 đồng thì năm nay khoảng 220.000 đồng/cặp. Nếu bán lẻ thì dao động khoảng 100.000 – 120.000 đồng/chậu”, anh Chí nói.

Nhà vườn chủ động xuống giống sớm và đa dạng hóa màu sắc hoa để kéo dài thời gian tiêu thụ dịp cuối năm.

Đáng chú ý, anh dành khoảng 2.000 chậu để phục vụ riêng thị trường Noel và Tết Dương lịch. Theo anh, sức mua sớm năm nay có phần khả quan hơn năm ngoái, một phần nhờ các giống cúc mâm xôi Hàn Quốc với màu sắc đa dạng, phần khác nhờ hiệu ứng từ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc 2025 sắp diễn ra.

Về đầu ra, anh Chí hiện có khoảng 5-6 mối lái tại TP.HCM, mỗi mối lấy trung bình 200 chậu. Tổng lượng hoa đã được khách đặt trước vượt mốc 3.000 chậu.

“Dù kinh tế còn khó khăn, nhưng lượng khách đến vườn vẫn khá ổn định, nhất là khách du lịch và các mối quen”, anh nhận định.

Không chỉ anh Chí, nhiều nhà vườn khác tại Sa Đéc cũng chủ động làm hoa sớm để kéo dài thời gian tiêu thụ. Chị Thủy, một nhà vườn tại đây, cho biết năm nay chị sản xuất khoảng 5.000 chậu cúc mâm xôi phục vụ cả Tết Dương lịch lẫn Tết Nguyên đán.

“Thời tiết năm nay bất thường, mưa kéo dài, hoa nở sớm hơn dự kiến khoảng 1-2 tuần. Có lứa hoa nở từ giữa tháng 12 nên tôi phải đưa lên thành phố bán sớm dịp Noel để kích thích sức mua”, chị Thủy chia sẻ.

Theo chị, việc bán sớm giúp người mua có thể chơi hoa lâu hơn, không dồn hết vào vài ngày cận Tết như trước.

Hoa kiểng Tết được bày bán sớm tại TP.HCM vẫn duy trì giá bán so với mọi năm. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Giá giữ ổn định, khách mua thăm dò

Tại TP.HCM, các cửa hàng hoa kiểng đã bắt đầu nhập hoa kiểng Tết. Ông An Văn Chính, chủ cửa hàng Hoa kiểng Đức Hưng (phường Thảo Điền), cho biết các loại cúc mâm xôi truyền thống hiện có giá 180.000 - 200.000 đồng/chậu, cúc Hàn Quốc dao động 140.000 - 160.000 đồng/chậu.

“Khách bắt đầu mua để trang trí Tết Dương lịch và tiệc tất niên nhưng không nhiều. Trung bình mỗi ngày bán được khoảng 5-7 cặp, có ngày cao điểm khách đặt tới 20 chậu. Tính từ đầu mùa đến nay, cửa hàng đã bán hơn 100 chậu”, ông Chính nói.

Các chủ vựa hoa kiểng tại TP.HCM đã bắt đầu nhập hàng Tết. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Ngoài hoa cúc nhập từ miền Tây, cửa hàng cũng chuẩn bị nhập thêm các loại hoa Trung Quốc như đào đông, kim ngân lượng, đỗ quyên, địa lan từ đầu tháng 12 âm lịch để phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường.

Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng ghi nhận sức mua khả quan. Chị Hương, chủ cửa hàng hoa kiểng Mười Hương trên đường Lương Định Của, cho biết lượng khách mua hoa năm nay rất ít.

“Kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu nên không mua nhiều. Khách lại quen với mặt bằng giá cũ nên rất khó tăng giá bán”, chị Hương nói.

Theo chị, dù chi phí vật tư như chậu, phân bón, đất trồng đều tăng, nhưng cả nhà vườn lẫn tiểu thương đều cố gắng không tăng giá, chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ khách. Thay vì nhập số lượng lớn, chị chọn cách bán đến đâu nhập đến đó, mỗi đợt khoảng 20 chậu từ nhà vườn ở Sa Đéc để đảm bảo hoa luôn tươi.

Giá bán lẻ tại cửa hàng dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng/chậu, tùy loại và màu sắc; loại đẹp nhất cũng dưới 500.000 đồng/chậu, loại nhỏ hơn có giá từ 100.000 đến 150.000 đồng/chậu, tương đương năm ngoái.

Thị trường hoa kiểng Tết 2026 được kỳ vọng sôi động hơn khi bước vào giai đoạn cận Tết Nguyên đán. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Ở góc độ người mua, anh Ngô Văn Thành (phường Bình Trưng, TP.HCM) cho rằng mua hoa sớm giúp có nhiều lựa chọn hơn. “Nếu chờ đến 26-27 tháng Chạp mới mua thì hoa chỉ trưng được vài ngày. Mua sớm vừa chơi được lâu, vừa tạo cảm giác Tết đến sớm, từ Noel kéo dài đến Tết Nguyên đán”, anh nói.

Theo các nhà vườn, thương lái, thách thức lớn nhất của thị trường hoa kiểng Tết năm nay vẫn là sức mua. Kinh tế khó khăn khiến người dân cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiền cho các mặt hàng không thiết yếu.

Bên cạnh đó, mưa lũ gây ngập nặng ở nhiều tỉnh, thành trong giai đoạn chuẩn bị hàng Tết cũng khiến nguồn cung hoa kiểng có nguy cơ bị ảnh hưởng, đẩy chi phí sản xuất lên cao. Dù vậy, thời điểm này, hầu hết nhà vườn vẫn đang tập trung chăm dưỡng hoa, chuẩn bị cho mùa lễ hội kéo dài đến Tết Nguyên đán.

Tại các làng hoa lớn như Sa Đéc hay Cái Mơn, nhiều vườn được bảo vệ bởi hệ thống đê bao nên ít bị ảnh hưởng bởi triều cường. Tuy nhiên, mưa trái mùa khiến nhiều loại hoa ra bông sớm, chất lượng không đồng đều, có thể tác động đến giá bán trong thời gian tới.

Dù vậy, từ nay đến Tết Nguyên đán vẫn còn khá dài và diễn biến sức mua trong những tuần tới sẽ là yếu tố quyết định cho một mùa hoa Tết được mùa hay không được giá. Trong bối cảnh đó, việc giữ giá ổn định được xem là lựa chọn an toàn của cả nhà vườn lẫn tiểu thương, trong khi tâm lý “thăm dò” vẫn bao trùm thị trường hoa kiểng Tết tại TP.HCM.