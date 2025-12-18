Dự kiến học sinh TP.HCM nghỉ Tết Bính Ngọ 11 ngày

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM nêu tại buổi họp báo công bố thông tin về hoạt động giáo dục thành phố, chiều 18/12.

Theo ông Minh, Sở GD&ĐT thành phố vừa đề xuất UBND TP.HCM cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 11 ngày, từ ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ (12/2/2026) đến hết mùng 6 tháng Giêng (22/2/2026).

Đây là thời gian nghỉ Tết Nguyên đán tương tự như năm ngoái.

Học sinh TP.HCM có thể được nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày.

Ông Hồ Tấn Minh cũng cho biết, lịch nghỉ Tết của học sinh TP.HCM được lên kế hoạch dựa trên cơ sở lịch nghỉ Tết của người lao động, đảm bảo sự cân đối để các em có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi bên gia đình trong dịp lễ.

Trước đó, Hà Nội đã chốt nghỉ Tết Dương lịch và Tết Bính Ngọ 2026 cho học sinh.

Cụ thể, học sinh các cấp tại Hà Nội sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày, vào thứ Năm, ngày 1/1/2026.

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, học sinh, giáo viên sẽ nghỉ 5 ngày chính thức theo quy định chung, gồm một ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, bắt đầu từ thứ Hai ngày 16 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Tuy nhiên, trước và sau kỳ nghỉ Tết đều là cuối tuần, nên học sinh có thể nghỉ nhiều nhất 9 ngày, nếu không phải đi học sáng thứ Bảy.

Nhiều trường đại học trên toàn quốc dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 cho sinh viên, cán bộ, giảng viên. Trong đó, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho học sinh nghỉ nhiều nhất đến 30 ngày.

Hai trường cho học sinh nghỉ 28 ngày là trường Đại học Công Thương TP.HCM và trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Đa phần các trường còn lại cho học sinh nghỉ 14 ngày.