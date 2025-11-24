Bưởi Diễn hàng chục triệu đồng sẵn sàng chờ khách 'rước' về chơi Tết

Những ngày này, nhiều nhà vườn tại Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn sàng những chậu bưởi cảnh để phục vụ khách hàng đặt mua sớm.
Chủ một nhà vườn cho biết các dòng bưởi Diễn cảnh có giá từ 50 triệu đồng được rất nhiều khách hàng "VIP" ưa chuộng và hỏi mua từ sớm. "Đây là những khách quen của nhà vườn, năm nào cũng liên hệ từ trước Tết 2 tháng để chọn được những cây đẹp nhất về trưng Tết", chủ nhà vườn cho biết.
Để có được những gốc bưởi đẹp, phát triển tốt, chủ vườn sẽ “nuôi quả” từ sớm và giữ đến đúng dịp Tết. Ngoài ra, người trồng cũng phải tạo thế uốn tán đẹp, bấm ngọn để cây cân đối. Quá trình này đòi hỏi kỹ thuật chăm nước, phân bón và canh đúng thời điểm ra hoa.
Bưởi Diễn được nhiều khách lựa chọn trưng nhà mỗi dịp Tết vì quả thường sai trĩu, tượng trưng cho sự đầy đủ trù phú.
Bưởi Diễn cảnh thường được trồng trong các loại chậu có hoa văn tinh xảo để tăng giá trị thẩm mỹ.
"Một cây bưởi cảnh phải đáp ứng đủ 3 yếu tố: gốc đẹp; lá xanh tốt, dày, đủ cả lá non, lá già và đặc biệt là quả phải căng tròn, vàng bóng", chủ nhà vườn nói.
Theo các chủ vườn, đa phần khách muốn trưng Tết bằng bưởi cảnh sẽ thuê và hết Tết thì trả lại cho vườn. Còn đối với những người mua đứt, chủ vườn sẽ hỗ trợ khách chăm sóc cây trước, trong và sau Tết.
Giá mỗi chậu bưởi lên đến hàng chục triệu đồng, trong đó riêng tiền vận chuyển đã chiếm khoảng 20% vì chậu không chỉ nặng mà còn cần phải rất cẩn thận để không bị ảnh hưởng đến cây trong quá trình xê dịch.
Thời điểm này, tại các nhà vườn ở Tứ Liên đang hối hả chăm sóc, cắt tỉa cây để gấp rút chuẩn bị cho mùa Tết Nguyên đán 2026.
