Tết Dương lịch 2026 được nghỉ mấy ngày?

(VTC News) -

Chỉ còn hơn một tuần nữa là bước sang năm mới 2026, nhiều người lao động, phụ huynh và học sinh quan tâm đến lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 để chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc, học tập, du lịch hoặc về quê sum họp gia đình. Vậy Tết Dương lịch năm 2026 được nghỉ mấy ngày, có nghỉ bù hay không, và lịch nghỉ của người lao động, học sinh có gì đáng chú ý?

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của người lao động

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 1 ngày vào dịp Tết Dương lịch, cụ thể là ngày 1/1 hằng năm.

Đối chiếu với lịch năm 2026, ngày 1/1/2026 rơi vào thứ Năm. Như vậy, Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của người lao động là 1 ngày, đúng theo quy định của pháp luật. Do ngày nghỉ nằm giữa tuần nên không phát sinh ngày nghỉ bù.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của người lao động.

Người lao động vẫn được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ Tết Dương lịch này. Đây là kỳ nghỉ ngắn, tuy nhiên với những người có nhu cầu kéo dài thời gian nghỉ để du lịch hoặc về quê, hoàn toàn có thể linh hoạt sắp xếp bằng cách sử dụng ngày phép năm.

Cụ thể, nếu người lao động (bao gồm công chức, viên chức nhà nước) xin nghỉ phép vào thứ Sáu ngày 2/1/2026, kỳ nghỉ sẽ được nối dài thêm hai ngày cuối tuần là thứ Bảy (3/1) và Chủ nhật (4/1), tạo thành một đợt nghỉ liên tục 4 ngày.

Đối với một số doanh nghiệp có lịch làm việc cả ngày thứ Bảy hoặc làm việc nửa ngày thứ Bảy, người lao động cần xin nghỉ phép thêm thứ Sáu và thứ Bảy để có thể nghỉ trọn vẹn 4 ngày liên tiếp.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động nghỉ vào ngày lễ, Tết hoặc nghỉ phép năm đều được hưởng nguyên lương. Do đó, việc sử dụng ngày nghỉ phép để kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch là hoàn toàn phù hợp với quy định, giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, thăm hỏi gia đình hoặc đi du lịch đầu năm.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh

Không chỉ người lao động, Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cũng là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ lễ, Tết, giáo viên và học sinh trên cả nước được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày theo đúng quy định chung.

Cụ thể, nếu không có quyết định hoán đổi ngày làm việc hoặc nghỉ bù từ cơ quan có thẩm quyền, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh và giáo viên chỉ kéo dài duy nhất một ngày là thứ Năm (1/1/2026). Sau đó, học sinh và giáo viên sẽ quay trở lại trường học và giảng dạy bình thường vào thứ Sáu (2/1/2026).

Trong trường hợp có điều chỉnh, hoán đổi lịch làm việc nhằm kéo dài kỳ nghỉ, các quyết định này sẽ do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Sau khi có hướng dẫn chính thức, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo cụ thể đến từng cơ sở giáo dục để tổ chức thực hiện thống nhất.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 được nhiều người quan tâm khi năm mới cận kề.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Bên cạnh Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026, người lao động cũng đặc biệt quan tâm đến lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn số 9859/VPCP-KGVX ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ và căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 128/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo số 9441/TB-BNV về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2026.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tổng cộng 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Thời gian nghỉ cụ thể bắt đầu từ thứ Hai ngày 16/2/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kết thúc vào thứ Sáu ngày 20/2/2026 Dương lịch (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đáng chú ý, do toàn bộ 5 ngày nghỉ chính thức đều rơi vào các ngày trong tuần, nên với những người lao động làm việc theo chế độ 5 ngày/tuần và nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sẽ được kéo dài 9 ngày liên tục, bao gồm hai kỳ nghỉ cuối tuần liền kề trước và sau Tết.

Lịch nghỉ các ngày lễ, Tết khác trong năm 2026

Ngoài Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, lịch nghỉ các ngày lễ lớn khác trong năm 2026 cũng đã được Bộ Nội vụ thông báo.

Cụ thể, lễ Quốc khánh 2/9/2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, bao gồm ngày 2/9/2026 và ngày 1/9/2026. Đồng thời, thực hiện hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai 31/8/2026 sang thứ Bảy 22/8/2026. Như vậy, tính cả ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy 29/8 đến hết thứ Tư 2/9/2026.

Đối với Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), năm 2026 ngày này rơi vào Chủ nhật 26/4/2026. Do đó, người lao động được nghỉ bù thêm 1 ngày liền kề, tạo thành kỳ nghỉ 3 ngày liên tiếp nếu tính cả cuối tuần.

Trong dịp 30/4 và 1/5, hai ngày lễ này rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, vì vậy người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, bao gồm hai ngày lễ và hai ngày nghỉ cuối tuần.

Ngoài ra, người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ, theo quy định của Bộ luật Lao động.

Như vậy, trong năm 2026, người lao động tại Việt Nam được nghỉ tổng cộng 22 ngày, bao gồm: 1 ngày Tết Dương lịch, 9 ngày Tết Nguyên đán, 3 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 4 ngày lễ 30/4 – 1/5 và 5 ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Nếu không tính các ngày nghỉ cuối tuần liền kề, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết mỗi năm, trong khi người lao động nước ngoài được nghỉ 13 ngày mỗi năm theo quy định hiện hành.