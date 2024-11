Kỳ Duyên tiết lộ 2 chiếc đầm dạ hội trình diễn tại chung kết Miss Universe 2024

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô hai lần đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp cao 1,76m với số đo 3 vòng 86-60-94cm.

So với hồi giành ngôi Hoa hậu Việt Nam, cô thay đổi rất nhiều về diện mạo, vóc dáng cũng đẹp hơn nhờ chế độ ăn uống, luyện tập đều đặn.

Hiện Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.