Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi

(VTC News) -

Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2451 của Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 Kalmaegi.

Cụ thể, hỗ trợ 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 3 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ. Trong đó: tỉnh Quảng Ngãi 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng.

Nhiều căn nhà tại Đắk Lắk sập mái hoàn toàn, hư hỏng nhiều tài sản.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Các địa phương đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng .