Quân đội dựng lều dã chiến ứng cứu, hỗ trợ người dân ở Khánh Hòa

Hai lều dã chiến được dựng tại nút giao Ngọc Hội (Khánh Hòa) để người dân tránh trú, tập kết lương thực cứu trợ và các phương tiện cứu hộ trong những ngày mưa lũ.
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 20/11 đến hết ngày 21/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm.
Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi trên 200mm.
Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 150mm trong 3 giờ.
Ngoài ra, đêm 20/11 ngày 21/11, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, mưa dồn về chiều và tối).
Đêm 22/11 và ngày 23/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Đắk Lắk mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 120mm.
