Hồ sạch nhất thế giới sắp có tàu cánh ngầm chạy điện thân thiện môi trường

(VTC News) -

Hồ Manapōuri của New Zealand thường được mô tả là hồ sạch nhất thế giới, do nước trong vắt được cung cấp bởi các sông băng tan chảy tạo nên hồ, cũng như tuyết tan hàng năm đổ về.

Nó cũng là một trong những hồ đẹp nhất của New Zealand. Đây là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và nằm trong Công viên Quốc gia Fiordland nổi tiếng thế giới. Là nơi đặt nhà máy thủy điện Manapōuri của công ty năng lượng tái tạo của New Zealand, Meridian Energy, hồ đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ thủy điện của đất nước, và sản xuất đủ điện để cung cấp điện cho hơn 600.000 ngôi nhà ở New Zealand.

Tàu trang bị bộ pin nhỏ, nhẹ hơn do công ty xe điện Polestar cung cấp. (Ảnh: Meridian Energy/Candela)

Giờ đây, khu vực của hồ thậm chí còn trở nên sạch hơn với việc áp dụng tàu cánh ngầm chạy điện công nghệ mới. Công ty năng lượng tái tạo của New Zealand, Meridian Energy, vừa ký một thỏa thuận với nhà sản xuất tàu cánh ngầm chạy điện Candela của Thụy Điển để sử dụng tàu cánh ngầm chạy điện Candela P-12 mới. Tàu này dùng đưa đón công nhân của Meridian Energy qua lại trên hồ, khi tiếp cận với nhà máy thủy điện.

Việc thay thế tàu thuyền chạy bằng động cơ đốt trong sang tàu cánh ngầm chạy điện mới có thể giúp loại bỏ hoàn toàn lượng khí thải độc hại mà công ty Meridian Energy thải ra môi trường hồ, khi luân chuyển các nhân viên, công nhân đến nhà máy thủy điện.

Theo ước tính ban đầu, việc chuyển sang sử dụng tàu cánh ngầm chạy điện Candela P-12 trên hồ Manapōuri dự kiến ​​sẽ giúp công ty Meridian Energy giảm được 240 tấn khí thải carbon mỗi năm. Phương tiện này trang bị bộ pin nhỏ hơn và nhẹ hơn do công ty xe điện Polestar cung cấp. Nó được vận hành nhẹ, êm ái ở tốc độ lý tưởng 25 hải lý/giờ, tạo ra gợn sóng tối thiểu chỉ cao 15 cm, giúp giảm đáng kể tác động đến bờ hồ Manapōuri, cũng như hệ sinh thái xung quanh.

Tania Palmer, Giám đốc phụ trách dự án của Meridian Energy, giải thích rằng tàu cánh ngầm chạy điện Candela P-12 mới là một trong nhiều cách mà Meridian Energy áp dụng dùng giảm lượng khí thải từ vận tải nội bộ, như một phần trong mục tiêu của công ty là cắt giảm 50% lượng khí thải trước năm 2030.

“Candela P-12 sẽ là sự thay thế thú vị cho chiếc tàu chạy nhiên liệu diesel mà chúng tôi đang sử dụng để vận chuyển nhân viên và nhà thầu qua hồ đến nhà máy điện. Nó được thiết lập để giảm đáng kể lượng khí thải, đồng thời mang lại cho nhóm của chúng tôi phương tiện đi lại tốt nhất trên thế giới”.

Còn Gustav Hasselskog, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất tàu cánh ngầm chạy điện Candela của Thụy Điển cho biết: “Chúng tôi rất vui được hợp tác với một công ty hàng đầu thế giới trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng bền vững và khử cacbon toàn cầu. Chúng tôi cảm ơn Meridian Energy vì đã dẫn đầu nỗ lực hướng tới một tương lai sạch hơn, xanh hơn”.