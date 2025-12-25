Hồ Gươm lung linh sắc màu với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật đêm Giáng sinh

(VTC News) -

Video: Hồ Gươm bừng sáng với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật đêm Giáng sinh

Tối 24/12, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình văn hóa - nghệ thuật của thành phố chào đón Tết Dương lịch 2026, phục vụ Nhân dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế.

Người dân tập trung rất đông quanh khu vực Hồ Gươm, chờ đón màn trình diễn chiếu sáng nghệ thuật.

Đúng 20h, các cụm ánh sáng đa sắc được kích hoạt quanh Hồ Gươm, lấy tháp Rùa làm trung tâm; đông đảo người dân, du khách dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc.

Chương trình tạo điểm nhấn cho văn hóa ban đêm dịp lễ cuối năm, với phương án chiếu sáng hiện đại, hài hòa không gian lịch sử, tôn vinh di sản và mang đến trải nghiệm mới mẻ.

Ánh sáng được lựa chọn như một ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giúp không gian công cộng trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, đồng thời lan tỏa hình ảnh Hà Nội thân thiện, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa.

Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ được trình chiếu vào các buổi tối, liên tục từ 24/12/2025 đến hết 4/1/2026, phục vụ miễn phí Nhân dân và du khách.

Cùng thời điểm, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội hướng về khu vực Nhà thờ Lớn trở nên nhộn nhịp khi người dân đổ ra đường vui chơi, hòa vào không khí Giáng sinh.

Nhiều du khách quốc tế đến Hà Nội cũng hòa chung không khí lễ hội cùng người dân Thủ đô.

Người dân háo hức chờ đón Noel.

Cô gái ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ khi tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu thời khắc Chúa Giáng sinh.

Càng sát thời điểm Giáng sinh, lượng người đổ về khu vực Nhà thờ Lớn càng đông.