Những khoảnh khắc ấm áp trong đêm Noel

Công giáo có 6 ngày đại lễ, gồm: Giáng sinh (Chúa sinh ra, 25/12), Đức mẹ lên trời (15/8), Lễ các thánh (1/11) và Phục sinh (Chúa sống lại), Thăng thiên (mừng Chúa lên trời), Chúa và thánh thần hiện xuống (3 ngày lễ không có thời gian cố định). Lễ cơ bản và quan trọng nhất của Công giáo là Giáng sinh và Phục sinh.