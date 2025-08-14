HLV Nam Định điểm danh đối thủ đua vô địch, xuất hiện cái tên bất ngờ

(VTC News) -

Ở mùa giải 2025-2026, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đặt mục tiêu vô địch tất cả các giải quốc nội, đồng thời có thành tích tốt ở đấu trường quốc tế. Tại V.League, đội bóng thành Nam xác định cuộc cạnh tranh ngôi vương rất khó khăn khi các đối thủ cũng có sự đầu tư mạnh.

"Mùa giải năm nay dù chưa diễn ra nhưng tôi nghĩ sẽ có chất lượng cao. Qua những bản hợp đồng, những cầu thủ ngoại của các đội mà tôi đã xem, có thể thấy rằng nhiều đội bóng đầu tư rất lớn với mục tiêu cao. Trong mùa giải mới này, tôi nghĩ câu lạc bộ Nam Định sẽ rất khó khăn khi bảo vệ chức vô địch", huấn luyện viên xuất sắc nhất V.League 2024-2025 nói trong lễ xuất quân mùa giải mới diễn ra sáng nay 14/8 tại Ninh Bình.

CLB Nam Định đặt mục tiêu vô địch V.League và Cúp Quốc gia.

Ngoài những đối thủ quen thuộc như Hà Nội FC, CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel (đều là những đội từng vô dịch V.League trong 10 năm gần đây), huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nhắc đến cái tên bất ngờ có thể gây khó khăn cho CLB Nam Định. Đó là câu lạc bộ Ninh Bình - đội bóng vừa giành quyền lên hạng.

"Hà Nội có truyền thống vô địch rất nhiều. Thể Công Viettel cũng đầu tư rất mạnh. Tôi đánh giá rất cao CLB Công an Hà Nội, đây là ứng viên có khả năng vô địch rất lớn. Đội Ninh Bình mới lên hạng nhưng cũng có các bản hợp đồng chất lượng. Ngoài ra, CLB Công an TP.HCM cũng có sự đầu tư mạnh mẽ về đội hình. Đây là những đối thủ mà chúng tôi phải vượt qua nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vô dịch", huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết.

Những dấu hiệu khó khăn xuất hiện ngay cả khi V.League chưa khởi tranh. CLB Nam Định vừa thua CLB Công an Hà Nội 2-3 trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia.

Trận thua này giúp chúng tôi rút ra rất nhiều vấn đề như sự tập trung trong tình huống cố định và những pha dứt điểm kết liễu đối thủ. Chúng tôi chưa làm tốt. Thất bại đó giúp chúng tôi nhìn ra những điểm chưa được để khắc phục dần", HLV trưởng của CLB Nam Định cho biết.

Để chuẩn bị cho nhiều đấu trường ở mùa giải 2025-2026, câu lạc bộ Nam Định đầu tư mạnh vào lực lượng ngoại binh. Đội bóng thành Nam giữ lại các cầu thủ người Brazil chơi rất hay mùa trước là Romulo, Brenner và Caio Cesar, đồng thời bổ sung Mahmoud Eid, Kyle Hudlin, Blom Njabulo, Lucas Alves và Caique.

Dù chỉ được đăng ký tối đa 7 ngoại binh dự V.League, CLB Nam Định vẫn chiêu mộ nhiều hơn số lượng này để phục vụ đấu trường AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) và Cúp Đông Nam Á. Ngoài ra, đội bóng thành Nam cũng tiếp tục làm thủ tục nhập quốc tịch cho cầu thủ Việt kiều Kevin Phạm Ba.