CLB Thanh Hóa dùng thủ môn thay tiền đạo: Gồng mình để tồn tại nơi đáy vực

(VTC News) -

Cuối hiệp 2 trong trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và CLB Công an Hà Nội, HLV trưởng Mai Xuân Hợp rút Lê Quốc Phương khỏi sân và thay bằng Y Êli Niê. Đây không phải sự thay đổi người bình thường. Y Êli Niê là thủ môn nhưng vào sân để thi đấu ở vị trí tiền đạo khi đội bóng của anh chỉ còn 5 cầu thủ dự bị nhưng 2 người chấn thương và 2 người là thủ môn.

Tìm phép màu ở đường cùng

Đội bóng xứ Thanh đã làm đủ mọi cách có thể, kể cả dùng thủ môn làm tiền đạo, đăng ký thi đấu cho cả người chấn thương, bị ốm trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Những cách làm mà mấy tuần trước còn được xem là "phương án cuối cùng" khi vạn bất đắc dĩ, nay cũng phải mang ra dùng. CLB Thanh Hóa đã đến tình cảnh khó khăn nhất và đã làm đủ mọi cách để được tồn tại.

Kể từ thời điểm V.League trở lại sau quãng nghỉ dài, chính Đông Á Thanh Hóa mới là đội bóng đang viết nên những câu chuyện cổ tích đẹp và lay động người hâm mộ. Họ bị FIFA cấm chuyển nhượng, đăng kí mới cầu thủ. Trước đó, chính Thanh Hóa cũng phải bán đi một loạt trụ cột vì biến động nơi thượng tầng.

Đông Á Thanh Hóa tạo nên câu chuyện cổ tích.

Đến trận gặp Nam Định, họ chỉ còn đúng 17 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn và 2 cầu thủ đang gặp chấn thương nhưng vẫn nén đau để ra sân. Tình trạng này tiếp tục lặp lại khi họ làm khách trên sân của Công an TP.HCM. Nhưng bằng tinh thần thi đấu được chấm điểm 10, Thanh Hóa vẫn giành đến 1 chiến thắng và 1 kết quả hòa ở hai trận đấu này.

Ngay khi tiếp đón CLB Công an Hà Nội ngày 24/2, tình trạng còn tồi tệ hơn với Thanh Hóa khi HLV Mai Xuân Hợp chỉ còn đăng kí được 16 cầu thủ. 11 người đá chính, 2 thủ môn và 3 cầu thủ dự bị. Trong đó, Lục Xuân Hưng và Doãn Ngọc Tân không thể thi đấu.

Vậy mà, Quốc Phương và đồng đội vẫn có thể dẫn trước đội bóng hùng mạnh bậc nhất V.League. Họ chỉ thất bại trong hiệp 2 vì thiếu đi may mắn cùng khoảnh khắc tỏa sáng khó tin của Đoàn Văn Hậu. Kết thúc trận đấu, hàng ngàn cổ động viên Thanh Hóa vẫn nán lại hô vang tên các cầu thủ con cưng của họ.

Chiến đấu để được tồn tại

Ngay sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Mai Xuân Hợp bày tỏ: "Đến lúc này, tôi thực sự nể phục chính các học trò của mình. Tôi vẫn nhắc lại rằng hãy đá bóng như thế nào để người dân thương lấy mình, tự hào về mình. Đó mới chính là con đường sống lúc này chứ không phải những câu chuyện viển vông nào khác.

Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đến cầu thủ, người hâm mộ xứ Thanh và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở Văn hóa – Thể thao và du lịch. Tôi mong rằng có sự sẻ chia đến từ lãnh đạo tỉnh. Thời gian tới, tôi và lãnh đạo CLB vẫn sẽ phải tìm giải pháp trước.

Chúng tôi đã nhìn thấy tín hiệu tích cực khi Phó Bí thư Thường trực tỉnh Nguyễn Hồng Phong đến sân và động viên, đây là lần đầu tiên có lãnh đạo tỉnh đến sân sau nhiều tháng qua. Chúng tôi mong rằng lãnh đạo tỉnh có thể thương lấy anh em cầu thủ, đội bóng mang tên Thanh Hóa”.

Lời phát biểu của nhà cầm quân sinh năm 1985 không sai. Lãnh đạo CLB Thanh Hóa thực tế đã phải bán nhà, bán cả chiếc xe di chuyển cá nhân để có tiền duy trì đội bóng giữa cơn bão khó khăn. Ở thời điểm tháng 10/2025, tiền sinh hoạt phí, đi thi đấu tập luyện của đội cũng là bài toán khó.

Nói chẳng quá rằng, có lúc nhà cựu vô địch Cúp Quốc gia còn phải "chạy ăn từng bữa". Nhưng, họ hiểu rằng chỉ có bước tiếp thì hy vọng tồn tại mới xuất hiện. CLB Thanh Hoá không hề bỏ cuộc và những tia sáng đang bắt đầu đến.

Trong tuần này, CLB Thanh Hóa dự kiến sẽ gỡ xong án phạt của FIFA và được đăng kí 6 tân binh vào danh sách đăng kí thi đấu. Ngoài ra, sự xuất hiện của Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy như một nguồn động viên đặc biệt to lớn với CLB Thanh Hóa.

Đã đến lúc Thanh Hóa đón nhận những sự trợ giúp, sẻ chia từ nhiều nguồn lực khác nhau sau những gì họ đã thể hiện nhiều tháng qua.