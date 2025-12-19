  • Zalo

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 19/12/2025 19:42:50 +07:00Google News
(VTC News) -

Chiều 19/12, U22 Việt Nam đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài trong vòng tay người hâm mộ, khép lại SEA Games 33 bằng tấm HCV bóng đá nam đầy cảm xúc.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 1

Khoảng 18h ngày 19/12, chuyến bay chở các thành viên đội tuyển U22 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, khép lại hành trình thi đấu tại SEA Games 33 với tấm huy chương vàng môn bóng đá nam.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 2

Bố mẹ cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 3

Ngay từ sớm, khu vực sảnh đến đã đông kín người hâm mộ mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và những tràng vỗ tay chờ đón đội tuyển trở về.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 4

Không khí tại Nội Bài trở nên sôi động khi cửa ra của sân bay mở. Huấn luyện viên Kim Sang-sik là người xuất hiện đầu tiên. Ông vẫy tay chào, dừng lại chụp ảnh cùng một số cổ động viên trước khi tiến vào khu vực sảnh.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 5

Ngay sau đó, các cầu thủ U22 Việt Nam lần lượt bước ra trong sự chào đón nồng nhiệt.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 6

Tiếng reo hò vang lên liên tục khi những gương mặt quen thuộc xuất hiện tại sân bay Nội Bài tối 19/12.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 7

Trong dòng người đón chào, nhiều cổ động viên tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng các tuyển thủ.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 8

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhận được sự chú ý khi được người hâm mộ xin chụp ảnh lưu niệm.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 9

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 10

Đình Bắc chính là người ghi bàn đầu tiên cho U22 Việt Nam, mở ra chiến thắng ngược dòng ngoạn mục ở trận chung kết.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 11

Các cầu thủ liên tục mỉm cười, vẫy tay đáp lại tình cảm của khán giả.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 12

Không ít người tỏ ra xúc động trước sự chào đón dành cho mình sau hành trình thi đấu căng thẳng.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 13

Theo kế hoạch di chuyển, do không đủ vé để toàn đội bay cùng một chuyến, U22 Việt Nam chia thành hai nhóm trở về Hà Nội. Nhóm đầu tiên rời Bangkok từ trưa. Nhóm còn lại xuất phát vào buổi chiều cùng ngày và cũng lần lượt có mặt tại Nội Bài.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 14

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, các cầu thủ di chuyển lên hai xe buýt để rời Nội Bài trong sự theo dõi của đông đảo cổ động viên.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 15

U22 Việt Nam khép lại SEA Games 33 bằng chiến thắng giàu cảm xúc trước U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 trên sân Rajamangala.

U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV - 16

Màn lội ngược dòng ấn tượng không chỉ mang về tấm huy chương vàng mà còn để lại dấu ấn về tinh thần thi đấu và sự gắn kết của tập thể đội tuyển.

Thành Vĩnh - Viên Minh
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn