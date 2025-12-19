U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV

Theo kế hoạch di chuyển, do không đủ vé để toàn đội bay cùng một chuyến, U22 Việt Nam chia thành hai nhóm trở về Hà Nội. Nhóm đầu tiên rời Bangkok từ trưa. Nhóm còn lại xuất phát vào buổi chiều cùng ngày và cũng lần lượt có mặt tại Nội Bài.