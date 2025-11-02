HLV Kim Sang-sik nói thẳng thói quen xấu của cầu thủ Việt Nam

(VTC News) -

Tờ Sports Seoul (Hàn Quốc) đăng bài phỏng vấn huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik hôm 31/10. Nhà cầm quân 48 tuổi kể về khoảng thời gian hơn một năm làm việc tại Việt Nam, cho biết ông "chỉ mong không làm ảnh hưởng đến uy tín của thầy Park Hang-seo nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi”.

Theo dõi và làm việc cùng các cầu thủ trong hơn một năm, huấn luyện viên Kim Sang-sik thẳng thắn chỉ ra một số điểm yếu cơ bản. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ Việt Nam có một thói quen không tốt khiến nhịp chơi bóng của đội bị gián đoạn.

“Cầu thủ Việt Nam khi té ngã trong lúc tập hay thi đấu thường không tự đứng dậy – phải xịt thuốc hay uống nước xong mới đứng lên. Tôi đo lường thì thời gian bóng lăn thực tế chỉ khoảng 45 phút. Vậy nên tôi cấm điều đó luôn. Tôi chỉ cho tập luyện khoảng 1 tiếng 10 phút đến 1 tiếng 30 phút. Làm ngắn gọn để dễ theo kịp. Khi thay đổi được văn hóa đó, đội bóng trở nên khỏe mạnh", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik

Nói về khoảng thời gian đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Kim cho biết bản thân chịu nhiều sức ép. Tuy vậy, việc thích nghi nhanh chóng và những thay đổi mang tính then chốt phát huy hiệu quả đúng lúc giúp vị chuyên gia người Hàn Quốc có được thành công về mặt thành tích.

"Đó là khoảng thời gian khó khăn đến mức tôi cảm thấy nghẹt thở, đến mức không thể đi thang máy. Ngay cả việc chỉ đạo cầu thủ cũng khiến tôi bất an. Nghĩ rằng vì mình mà cầu thủ phải chịu thiệt, tôi rất khó chịu đựng", huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam kể lại.

Ông nói thêm: "Khác với huấn luyện viên tiền nhiệm, tôi chọn cầu thủ không theo độ tuổi mà dựa trên thực lực hiện tại. Nhờ vậy, các cầu thủ tập trung trở lại và có thêm động lực. Từ đó, đội bóng bắt đầu mạnh lên".

Trong vòng một năm kể từ sau khi nhậm chức, huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 2 chức vô địch Đông Nam Á cùng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Ông cũng giúp đội U23 vượt qua vòng loại giải châu Á. Lối chơi của đội bóng chưa hoàn toàn chinh phục người hâm mộ nhưng về mặt thành tích, nhà cầm quân 48 tuổi đáp ứng đầy đủ sự kỳ vọng.

Cuối năm 2025, huấn luyện viên Kim Sang-sik còn một nhiệm vụ quan trọng là giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33.

"Dù sao thì cũng có áp lực về thành tích. Là huấn luyện viên, tất nhiên tôi phải đạt được kết quả. Tôi biết điều đó không dễ. Gần đây, nhiều đội tuyển Đông Nam Á tiến bộ mạnh nhờ cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi vẫn chưa theo kịp họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phát huy điểm mạnh của mình để thể hiện tính cạnh tranh.

Kết quả quan trọng, nhưng tôi vẫn có mong muốn lớn hơn là đóng góp vào sự phát triển của nền bóng đá. bóng đá việt nam vẫn còn một chặng đường dài, còn nhiều điểm thiếu sót. Tôi muốn tham gia vào nhiều khía cạnh mà tôi có thể làm được. Các cầu thủ của chúng tôi cũng phải phát triển và ra nước ngoài thi đấu. Tôi muốn hỗ trợ ở khía cạnh đó", ông Kim Sang-sik nói.