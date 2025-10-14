Trực tiếp họp báo Việt Nam 1-0 Nepal: HLV Kim Sang-sik nói gì?

Việt Nam 1-0 Nepal

Đội tuyển Việt Nam áp đảo trong hiệp một. Mặt sân xấu do ảnh hưởng của trời mưa khiến đội chủ nhà gặp khó khăn khi xử lý bóng và phối hợp. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn tạo ra những pha tấn công nguy hiểm.

Đội tuyển Việt Nam tận dụng được tình huống cố định để ghi bàn mở tỷ số. Nguyễn Hiểu Minh - cầu thủ lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển Việt Nam - đánh đầu chạm chân hậu vệ Nepal đổi hướng vào lưới.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không duy trì dược thế áp đảo ở hiệp 2. Các cầu thủ Nepal có giai đoạn ép sân và khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà vất vả. Những điều chỉnh sau đó của huấn luyện viên Kim Sang-sik giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát tình hình.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, kém Malaysia 3 điểm.