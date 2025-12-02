HLV Kim Sang-sik: Mục tiêu trước mắt là qua vòng bảng SEA Games 33

(VTC News) -

"SEA Games là giải đấu rất quan trọng với U22 Việt Nam. Ngày mai là trận đấu đầu tiên và cũng là trận rất quan trọng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng”, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo trước vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam bắt đầu hành trình săn huy chương vàng bằng trận đấu với U22 Lào chiều mai (3/12). Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định quyết tâm giành chiến thắng nhưng vẫn có sự thận trọng nhất định trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

HLV Kim Sang-sik

“Hai đội gặp nhau nhiều lần. Lần gần nhất, U22 Việt Nam thắng 2-0 nhưng dưới thời huấn luyện viên Ha Hyeok-jun, U22 Lào đã tiến bộ rõ rệt. Ông ấy đã tạo ảnh hưởng lớn về lối chơi và tổ chức đội hình cho đội Lào", ông Kim Sang-sik nói.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam (toàn bộ lực lượng đều là các cầu thủ U22, đa số tham dự SEA Games 33) thắng U22 Lào với tỷ số 3-0. Đội hình Lào tham dự đại hội lần này không có nhiều thay đổi. Một số cầu thủ được tạo điều kiện thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Do đó, U22 Lào có thể gây ra khó khăn cho U22 Việt Nam.

"U22 Việt Nam cố gắng cải thiện để trưởng thành hơn từng ngày. Toàn đội chắc chắn muốn đạt kết quả tốt nhất ngày mai”, HLV Kim Sang-sik nói thêm về trận đấu.

"U22 Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đạt thành tích tốt nhất. Ở Đông Nam Á, các đội đều có sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau góp phần giúp bóng đá khu vực phát triển. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Tôi cảm ơn người hâm mộ dù trực tiếp đến SVĐ hay theo dõi qua truyền hình đã luôn ủng hộ đội tuyển. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại niềm vui và kết quả tốt nhất”.