Website Vietnam Airlines: 'Bộ mặt số' thể hiện tầm vóc Hãng hàng không Quốc gia

(VTC News) -

Theo các nghiên cứu quốc tế, hành vi của hành khách hàng không đang dịch chuyển mạnh sang môi trường số. Báo cáo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho thấy hơn 70% hành khách toàn cầu ưu tiên tìm kiếm thông tin và đặt dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến, trong đó website và ứng dụng di động của hãng hàng không vẫn là kênh chính tạo dựng niềm tin và quyết định lựa chọn dịch vụ. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các hãng hàng không trong việc đầu tư bài bản cho các “điểm chạm số” đầu tiên với khách hàng.

Trong bối cảnh hành vi khách hàng trong lĩnh vực hàng không ngày càng dịch chuyển mạnh sang môi trường trực tuyến, website không còn đơn thuần là kênh cung cấp thông tin hay bán vé. Đây đã trở thành điểm tiếp xúc đầu tiên, góp phần định hình trải nghiệm và mức độ tin cậy của khách hàng đối với Hãng hàng không, trong đó có Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines chủ động nắm bắt các xu hướng công nghệ tiên tiến trên thế giới để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Website mới của Vietnam Airlines được xác định là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược hiện đại hóa hệ sinh thái số của Hãng, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ theo chuẩn mực dịch vụ hàng không đẳng cấp quốc tế. Dự án này hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu vận hành và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế trước năm 2030.

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Website thế hệ mới không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là một cấu phần quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm đưa Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không số hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là nơi khách hàng có thể cảm nhận rõ nét tinh thần dịch vụ, bản sắc thương hiệu và triết lý phát triển bền vững của Hãng trong môi trường số.”

Trong bối cảnh Chương trình chuyển đổi số quốc gia đang được thúc đẩy mạnh mẽ, Vietnam Airlines chủ động nắm bắt các xu hướng công nghệ tiên tiến trên thế giới để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Trải nghiệm bay, theo đó, không chỉ bắt đầu tại sân bay mà đã khởi nguồn ngay từ thời điểm khách hàng truy cập website.

Nâng tầm trải nghiệm số, lấy khách hàng làm trung tâm

Không còn là “cửa ngõ thông tin” thuần túy, website mới được định vị như bộ mặt thương hiệu của Vietnam Airlines trên môi trường số. Giao diện được thiết kế theo phong cách hiện đại, trực quan, lấy cảm hứng từ hình ảnh thẻ lên máy bay (boarding pass), bảo đảm tính nhất quán thương hiệu và tạo dấu ấn khác biệt. Đối với khách hàng, đây là kênh tiếp cận đầu tiên, góp phần hình thành ấn tượng về một Vietnam Airlines hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập. Đồng thời, giao diện này giúp đơn giản hóa việc so sánh các hạng vé và quyền lợi một cách trực quan, mang lại trải nghiệm đặt chỗ nhanh chóng, gần gũi và đầy cảm hứng cho mỗi hành trình bay.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của website mới là việc tích hợp “trợ lý số” chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới. Hệ thống chatbot hỗ trợ đa ngôn ngữ, hoạt động 24/7 và được triển khai đồng bộ trên website cũng như các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Zalo. Nhờ đó, hành khách có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin về hành trình, vé máy bay, hành lý và các dịch vụ bổ trợ mà không bị giới hạn về thời gian hay kênh tương tác.

Theo xu hướng chung của ngành hàng không, việc ứng dụng AI và tự động hóa trong chăm sóc khách hàng đang trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao tốc độ phản hồi và tối ưu nguồn lực vận hành. Việc tích hợp chatbot AI giúp Vietnam Airlines rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách, đồng thời giảm tải đáng kể cho hệ thống tổng đài truyền thống, bảo đảm trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng ngay cả trong các giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh đó, website mới được nâng cấp mạnh mẽ về khả năng cá nhân hóa. Dựa trên dữ liệu hành vi và lịch sử tìm kiếm, hệ thống có thể gợi ý hành trình, dịch vụ và ưu đãi phù hợp với từng nhóm khách hàng, giúp quá trình lên kế hoạch bay trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra, với giao diện mới, việc lựa chọn hạng vé phù hợp chỉ mất vài giây nhờ cách hiển thị trực quan. Hành khách sẽ cảm thấy việc lên kế hoạch cho chuyến đi thật đơn giản, nhanh chóng và đầy thú vị khi chủ động nắm được tình trạng chuyến bay, các lựa chọn hay điều chỉnh khác cho hành trình của mình,... Đây được xem là yếu tố then chốt góp phần gia tăng mức độ hài lòng và tỷ lệ quay lại của khách hàng trong lĩnh vực hàng không – du lịch.

Hạ tầng số hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận hành trong giai đoạn cao điểm

Để đáp ứng xu hướng khách hàng ngày càng ưu tiên các kênh trực tuyến, đặc biệt trong các mùa cao điểm, website mới của Vietnam Airlines xây dựng trên nền tảng Adobe, sử dụng các giải pháp tân tiến nhất của hãng công nghệ hàng đầu về hệ quản trị nội dung và trải nghiệm khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở tốc độ truy cập siêu tốc dù bạn ở bất cứ đâu, hệ thống mới giúp hành khách nhận thông tin cập nhật tức thì và đồng bộ trên mọi nền tảng. Từ website, ứng dụng di động đến các bảng điện tử tại sân bay, mọi thông tin về chuyến bay và dịch vụ luôn được hiển thị chính xác, nhất quán, giúp hành trình của bạn trở nên chủ động và suôn sẻ hơn bao giờ hết

Một điểm chạm, đa tiện ích trong hệ sinh thái số

Bên cạnh việc tối ưu chức năng đặt vé, website mới còn tích hợp hệ sinh thái dịch vụ mở rộng như mua thêm hành lý, suất ăn, nâng hạng ghế, đặt khách sạn và các dịch vụ du lịch liên quan. Tất cả được kết nối trên một nền tảng thống nhất, mang đến trải nghiệm “một điểm chạm, đa tiện ích”, phù hợp với xu hướng phát triển các nền tảng thương mại điện tử hàng không – du lịch trên thế giới.

Website được phát triển cùng các đối tác công nghệ hàng đầu là Tập đoàn FPT và Adobe, ứng dụng hệ thống quản trị nội dung và quản trị trải nghiệm khách hàng tiên tiến. Nền tảng này không chỉ đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng và thẩm mỹ, mà còn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có tiêu chuẩn WCAG về khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, một yêu cầu ngày càng quan trọng tại nhiều thị trường quốc tế.

Việc ra mắt website thế hệ mới là một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược nâng cấp toàn diện của Vietnam Airlines, từ đội bay, dịch vụ, con người đến hạ tầng công nghệ. Vietnamairlines.com thế hệ mới khẳng định đẳng cấp tương đương các hãng hàng không 5 sao trên thế giới, là sản phẩm tiên phong trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ của Vietnam Airlines. Trong thời gian tới, khách hàng sẽ còn tiếp tục được đón nhận nhiều lợi ích mới, nhiều trải nghiệm khác biệt cùng hệ sinh thái số của Vietnam Airlines.

Với dấu mốc này, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định định hướng tiên phong trong đổi mới, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ, đồng thời giữ vững vai trò đại diện cho hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và hội nhập trên bản đồ hàng không thế giới. Website mới không chỉ phản ánh hiện tại, mà còn mở ra tầm nhìn dài hạn về một hành trình số liền mạch, bắt đầu từ điểm chạm trực tuyến đầu tiên và đồng hành xuyên suốt trải nghiệm bay của mỗi hành khách.