Mỹ giữ thuế chip Trung Quốc ở mức 0%, lên kế hoạch áp thuế từ năm 2027

(VTC News) -

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (OSTR) tuyên bố kế hoạch áp thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc. Các mức thuế này ban đầu đang ở 0%, dự kiến ​​sẽ tăng trong vòng 18 tháng, đạt mức thuế mới chưa được công bố vào ngày 23/6/2027.

Động thái này là một phần của các biện pháp thương mại rộng hơn và diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tham vấn với chính phủ Trung Quốc theo Mục 303 của Đạo luật Thương mại. Một cuộc điều tra diễn ra kéo dài một năm về việc Trung Quốc nhập khẩu chip vào Mỹ, do chính quyền ông Biden khởi xướng và do Đại diện Thương mại Mỹ dẫn đầu.

Mỹ sẽ triển khai các biện pháp nhằm vào ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc, áp dụng mức thuế quan mới đối với chip nhập khẩu kể từ ngày 23/6/2027. (Ảnh minh họa: Reuters)

Các quan chức nhấn mạnh rằng chương trình thuế quan này vẫn tiếp tục được lập kế hoạch, các mức thuế chính xác sẽ được xác định trong tương lai.

Trước đó, Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận lớn về thương mại và kinh tế vào tháng 11/2025. Trung Quốc cam kết dỡ bỏ kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, chấm dứt trả đũa thương mại, mua lượng lớn nông sản Mỹ và siết chặt nguồn fentanyl. Mỹ giảm và đình chỉ một phần thuế quan, gia hạn miễn trừ thuế và tạm dừng một số biện pháp kiểm soát công nghệ. Thỏa thuận được Nhà Trắng coi là bước tái cân bằng quan hệ thương mại, củng cố an ninh kinh tế và vị thế chiến lược của Mỹ tại châu Á.

Chất bán dẫn là điểm căng thẳng lớn trong cạnh tranh thương mại giữa hai nước, trong đó Mỹ sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để hạn chế Trung Quốc tiếp cận các chip tiên tiến (như chip AI) vì lý do an ninh quốc gia, trong khi Trung Quốc trả đũa bằng các biện pháp như hạn chế nguồn cung đất hiếm và hỗ trợ các sản phẩm thay thế trong nước, làm gián đoạn thị trường công nghệ toàn cầu và buộc các chuỗi cung ứng phải dịch chuyển.

Một số cuộc đàm phán gần đây đưa ra các biện pháp linh hoạt cho một số công ty, như Mỹ đã cho phép bán một số chip AI (ví dụ như của Nvidia) cho Trung Quốc, qua đó nới lỏng các hạn chế tức thời.