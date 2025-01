Hieuthuhai: Từ nhân viên bưng phở tới thần tượng 'triệu người mê'

(VTC News) -

Hieuthuhai đang sở hữu lượng fan hùng hậu. Nam rapper chinh phục khán giả bằng ngoại hình ưa nhìn, màu sắc âm nhạc mới lạ, trẻ trung đúng chất gen Z.

Bưng phở kiếm tiền mua thiết bị âm thanh

Hieuthuhai tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999. Thời đi học, trong lớp có hai người tên là Hiếu, anh học kém hơn nên tự gọi mình là "Hiếu thứ hai". Khi thành rapper, anh lấy tên này làm nghệ danh.

Hieuthuhai từng là sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trước khi nổi tiếng, anh cũng làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống. Trong một cuộc phỏng vấn, Hiếu tiết lộ anh từng có thời gian dài làm nhân viên quán phở, dí dỏm khoe mình có "kỹ năng bưng phở đỉnh lắm luôn".

Số tiền kiếm được từ công việc này, anh dành để mua các thiết bị âm thanh, sản xuất nhạc.

Ngoài ra, khi chưa nổi tiếng, Hieuthuhai cũng làm nhiều công việc khác để kiếm tiền như phát tờ rơi, bốc vác ở kho hàng, làm thuê ở một xưởng sản xuất...

Hieuthuhai đam mê rap từ thời đi học.

Đam mê hip hop từ thời đi học, năm 2018, Hieuthuhai cùng HurryKng và Manbo thành lập nhóm Gerdnang. Từ năm 2022, nhóm có thêm Negav và REX.

Năm 2020, khi đang là sinh viên năm cuối, Hieuthuhai tham gia King of Rap và nhanh chóng được chú ý với ngoại hình điển trai. Anh ghi dấu ấn bằng các ca khúc Cua, Lời đường mật, Mượn rượu tỏ tình, Mama boy...

Tuy chỉ dừng chân ở Top 8 nhưng Hieuthuhai nhanh chóng trở thành hiện tượng của chương trình, giành giải thưởng "Thí sinh được yêu thích nhất". Ca khúc Cua của anh trở thành màn biểu diễn duy nhất lọt vào top 10 xu hướng, top 50 ca khúc thịnh hành nhất Việt Nam ở thời điểm đó.

Hieuthuhai bắt đầu được chú ý khi tham gia "King of Rap".

Hiếu từng nói anh thuộc tuýp "trai ngoan", ít đi quán bar, sống khép kín, chỉ biết đến âm nhạc và 4 bức tường phòng thu. So với nhiều rapper, gu mặc của anh cũng khá hiền. Chính điểm này khiến anh trở nên khác biệt và được khán giả yêu mến.

Sau King of Rap, Hieuthuhai không quá bứt phá, đến cuối năm 2022 thì bùng nổ từ thành công vượt bậc của MV Vệ tinh. Sau đó, cả loạt bản nhạc của Hieuthuhai gây sốt TikTok, đưa sự nghiệp nam rapper lên nhanh.

Ngoại hình sáng giúp Hieuthuhai hút nhiều fan nữ.

Năm 2023, Hieuthuhai ra mắt album đầu tay Ai cũng phải bắt đầu từ đó. Nhiều sản phẩm trong album như Exit sign, Không phải gu, Nolovenolife nhanh chóng trở thành hit. Anh cũng đầu tư lớn cho MV Không thể say.

Vụt sáng với loạt gameshow

Bước ngoặt sự nghiệp của Hieuthuhai đến sau khi đầu quân cho một công ty giải trí. Sự hậu thuẫn từ bệ đỡ này giúp nam rapper định hướng sự nghiệp một cách bài bản và có chiến lược tốt hơn. Hieuthuhai dấn thân vào con đường của một thần tượng, vai trò chính vẫn là rapper nhưng lấn sân vào nhiều ngõ ngách của showbiz.

Tham gia chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm với các đàn anh như Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm..., tên tuổi của Hieuthuhai lên nhanh chóng "như diều gặp gió". Tính cách hài hước, đáng yêu và có phần hướng nội của anh chàng thu hút được nhiều khán giả nữ.

Tên tuổi Hieuthuhai được phủ sóng từ khi tham gia "2 ngày 1 đêm".

Thừa thắng xông lên, Hieuthuhai tham gia đóng phim Chủ tịch giao hàng của Trường Giang. Anh liên tục thể hiện năng lực ở nhiều vai trò như rapper, nghệ sỹ giải trí, diễn viên... và trở thành cái tên "hot". Tên tuổi chàng ca sỹ sinh năm 1999 phủ sóng mọi "mặt trận" từ truyền thông đến mạng xã hội.

Ghi danh tại Anh trai say hi, Hieuthuhai sở hữu lượng fan hùng hậu. Ngay từ đầu, anh đã là gương mặt nổi bật trong số 30 anh trai. Càng vào những vòng sau, cái tên Hieuthuhai càng nổi trội so với dàn anh trai còn lại. Ngoài ngoại hình điển trai là lợi thế lớn, anh còn chinh phục khán giả nhờ khả năng trình diễn ổn, rap tốt.

Tại chương trình này, Hieuthuhai liên tục được chọn làm đội trưởng. Điều này cho thấy nam rapper có khả năng xây dựng chiến lược một cách khôn ngoan và khéo léo. Anh là một trong những người được săn đón nhất mỗi lần đảm nhận vai trò dẫn dắt nhóm.

Rapper sinh năm 1999 là “quân bài” chủ lực trên mặt trận truyền thông của show Anh trai say hi.

Hieuthuhai là quán quân "Anh trai say hi".

Tại đêm chung kết chương trình này, Hieuthuhai giành ngôi vị Quán quân với hơn 1 triệu lượt bình chọn. Ngoài giải nhất, anh nhận danh hiệu "Đội trưởng xuất sắc" nhờ nhiều lần dẫn dắt các nhóm chiến thắng.

Loạt thành tích ấn tượng

Từ một rapper ở giới underground, Hieuthuhai đã phát triển thần tốc trong 5 năm để đứng ở vị thế ngôi sao của thị trường nhạc Việt.

Sức hút của anh chàng này thể hiện rõ qua 30 triệu lượt theo dõi trên tất cả các mạng xã hội, luôn ở top đầu trong số nghệ sỹ được chú ý, thảo luận nhiều nhất.

Năm 2024 là năm rực rỡ đối với Hieuthuhai khi anh được vinh danh ở nhiều giải thưởng lớn. Nam rapper chia sẻ, những đề cử và giải thưởng mang đến nguồn động lực ý nghĩa và to lớn trên con đường hoạt động nghệ thuật của anh.

Tại chương trình Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học 2024, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vinh danh ca sỹ Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai) ở hạng mục "Gương mặt trẻ nổi bật của năm 2024".

Hieuthuhai được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vinh danh.

Trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024, Hieuthuhai được xướng tên với giải thưởng "Nam ca sỹ/Rapper của năm" và "Nam ca sỹ/Rapper được yêu thích nhất".

Ngoài việc thắng cú đúp với tỷ lệ bình chọn áp đảo 44,2%, anh cùng đồng đội còn được vinh danh ở hạng mục "Top 10 ca khúc được yêu thích" với bài Ngáo ngơ. Tác phẩm này cũng được đề cử ở hạng mục "Ca khúc của năm".

Giọng ca Không thể say cũng lọt vào danh sách 10 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2024.

Hieuthuhai giành 3 chiếc cúp tại Làn Sóng Xanh 2024.

Đúng trước khán giả, Hieuthuhai tâm sự: "Trong cuộc đời này, đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng. Tại sao mình cố gắng quá nhiều để đạt mục tiêu nhưng đâu đó xuất hiện những lời nói ra tiếng vào? Đó là những người không muốn thấy mình thành công.

Mình muốn mọi người đừng bao giờ bỏ cuộc, tin vào chính mình. Tất cả chướng ngại đó chỉ xuất hiện khi mà mọi người đi đúng đường thôi. Chúc tất cả chúng ta có một cuộc đời đáng nhớ".