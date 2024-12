Hieuthuhai nói lý do vắng mặt tại hoạt động về nguồn của dàn nghệ sĩ 'Anh trai'

(VTC News) -

Trước thềm concert Anh trai say hi diễn ra vào tối 7/12 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, dàn Anh trai có nhiều hoạt động ở Hà Nội. Ngày 12/6, dàn nghệ sĩ có buổi giao lưu tại tại Báo Nhân Dân.

Hieuthuhai phát biểu trong buổi giao lưu sáng 6/12.

Trong đó, gây chú ý có sự xuất hiện của Quán quân chương trình Hieuthuhai. Trước đó, nam nghệ sĩ vắng mặt trong các hoạt động về nguồn của dàn nghệ sĩ Anh trai say hi ở Hà Nội.

Chia sẻ tại buổi giao lưu sáng 6/12, Hieuthuhai cho biết vì lý do lịch trình nên tối 5/12 anh mới đến Hà Nội. "Dù không tham gia hoạt động cùng đoàn nhưng tôi vẫn luôn theo dõi hành trình về nguồn của Anh trai say hi với nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm lăng Bác, thăm đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.

Những hoạt động ý nghĩa đó sẽ giúp các nghệ sĩ có thêm ý thức về tình yêu Tổ quốc, sống có giá trị với xã hội, Tổ quốc. Chuyến đi này không chỉ là một hành trình khám phá, mà còn là cơ hội để mọi người hiểu thêm về giá trị của sự kết nối, sẻ chia và cống hiến", Hieuthuhai nói.

Cũng tại sự kiện, nam ca sĩ Quang Hùng Master D tiết lộ bất ngờ trong concert dành tặng khán giả Hà Nội. Anh cho biết bên cạnh những tiết mục đặc sắc, bùng nổ, khán giả Hà Nội sẽ được chứng kiến sự góp mặt của 30 anh trai trên sâu khấu concert. Trước đó, đêm concert 2 ở TP.HCM thiếu vắng sự xuất hiện của Negav vì ồn ào phát ngôn.

Sau những hoạt động ý nghĩa này, nhóm nghệ sĩ chuẩn bị cho 2 đêm concert diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 7 và 9/12.