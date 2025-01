Hieuthuhai bất ngờ khi vượt mặt Sơn Tùng M-TP giành giải 'Nam ca sỹ của năm'

(VTC News) -

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024 diễn ra đêm 15/1 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM được đánh giá là thành công, ấn tượng hơn so với mọi năm, một phần nhờ vào sự khởi sắc của thị trường âm nhạc trong năm qua, sự nồng nhiệt của cộng đồng fan có mặt tại sự kiện và khâu tổ chức, kịch bản của chương trình.

Trong đêm trao giải, rapper Hieuthuhai là một trong những nghệ sỹ nhận được tình cảm rất lớn từ người hâm mộ. Khi anh vừa xuất hiện tại sự kiện hay khi biểu diễn và nhận giải thưởng, khán giả đều la hét gọi tên.

Hieuthuhai nhận cú đúp giải thưởng.

Tại mùa giải lần thứ 27 của Làn Sóng Xanh, giọng ca trẻ này đã thắng 2 hạng mục quan trọng là "Nam ca sỹ/Rapper của năm" (áp đảo với 44,2% lượt bình chọn) và "Nam ca sỹ/Rapper được yêu thích nhất". Chiến thắng của Hieuthuhai vượt qua nhiều ứng viên "nặng ký" khác như Sơn Tùng M-TP, Soobin, Quang Hùng MasterD, Phan Mạnh Quỳnh...

Nam ca sỹ cho biết trong năm qua, anh không có sản phẩm độc lập, chỉ có một số ca khúc cùng đồng nghiệp khi tham gia Anh trai say hi. Do đó, khi nghe tên nhận giải, anh bất ngờ và cho rằng những ứng viên còn lại hoàn toàn xứng đáng.

Hieuthuhai tâm sự: "Trong cuộc đời này, đôi lúc, chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng. Tại sao mình cố gắng quá nhiều để đạt mục tiêu nhưng đâu đó xuất hiện những lời nói ra tiếng vào. Đó là những người không muốn thấy mình thành công.

Mình muốn mọi người đừng bao giờ bỏ cuộc, tin vào chính mình. Tất cả chướng ngại đó chỉ xuất hiện khi mà mọi người đi đúng đường thôi. Chúc tất cả chúng ta có một cuộc đời đáng nhớ".

Soobin giành giải "Album của năm".

Về phía các gương mặt nữ, Tlinh xuất sắc chiến thắng ở hạng mục "Nữ ca sỹ/Rapper của năm" với số phiếu đầy thuyết phục (48,1%), khẳng định sự thành công trong việc xây dựng lối đi riêng. Còn với hạng mục "Nữ ca sỹ/rapper được yêu thích nhất", Thiều Bảo Trâm chiến thắng nhờ một năm hoạt động hiệu quả thông qua Chị đẹp đạp gió 2024.

Ở các hạng mục liên quan đến ca khúc, một trong "tứ trụ" của Làn Sóng Xanh là giải "Ca khúc của năm" thuộc về Sơn Tùng M-TP. Anh nhận được 45,5% lượt bình chọn, một tỷ lệ rất cao dành cho bài hát Đừng làm trái tim anh đau.

Ca khúc này còn giúp Sơn Tùng M-TP mang về chiếc cúp Top 10 ca khúc được yêu thích, đồng thời được đề cử tại ba hạng mục danh giá khác là "Bài hát hiện tượng", "MV của năm" và "Nhà sản xuất âm nhạc của năm".

Ngoài ra, Sơn Tùng M-TP còn chiến thắng hạng mục Top 10 ca khúc được yêu thích với bài hát "Chúng ta của tương lai".

Ở hạng mục "Chương trình của năm", giải thưởng Làn Sóng Xanh vinh danh Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong năm qua, cả hai chơng trinh đã cung cấp một số lượng lớn bản hit, nhiều tiết mục ở 2 chương trình này xuất hiện và trụ lại khá lâu.

Hai nhạc sỹ Dương Thụ và Bảo Chấn nhận giải "Thành tựu Làn Sóng Xanh".

Đặc biệt, hạng mục "Thành tựu Làn Sóng Xanh 2024" vinh danh hai cây đại thụ của làng nhạc Việt là nhạc sỹ Dương Thụ và nhạc sỹ Bảo Chấn, ghi nhận những cống hiến to lớn của họ qua nhiều thập kỷ. Khi công bố, nhiều nghệ sỹ trẻ đứng lên tán dương.

Thời điểm 2 nhạc sỹ được tôn vinh, Hà Trần và Thanh Lam xuất hiện, nói về những đóng góp nổi bật của họ cho âm nhạc Việt Nam

Nhạc sỹ Dương Thụ được biết đến với những sáng tác mang đậm chất thơ và đầy trữ tình. Âm nhạc của ông như một bức tranh đầy màu sắc, tinh tế và sâu lắng, khai thác những góc cạnh giàu cảm xúc trong tâm hồn con người. Còn nhạc sỹ Bảo Chấn ghi dấu ấn mạnh mẽ với những bản ballad sâu lắng, mang giai điệu nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Ông là cái tên gắn với thời kỳ hoàng kim của Làn Sóng Xanh.

Kết quả giải thưởng Làn Sóng Xanh 2024 - Ca khúc của năm: Đừng làm trái tim anh đau - Bài hát hiện tượng: Đi giữa trời rực rỡ - Hòa âm phối khí: Trống cơm (chương trình Anh trai vượt qua ngàn chông gai - Kriss Ngô & Touliver) - Nhà sản xuất của năm: SlimV - chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai - MV của năm: Không ra gì - Trúc Nhân - Sự kết hợp xuất sắc: Trống cơm - Anh trai vượt qua ngàn đào gai (Cường Seven, Soobin, NSND Tự Long, APJ, It's CHARLES., SlimV, Kriss Ngô & Touliver) - Album của năm: Bật nó lên (Soobin) - Gương mặt mới xuất sắc: Dương Domic - Ca sỹ đột phá: Quang Hùng MasterD - Nam ca sỹ được yêu thích nhất: Hieuthuhai - Nữ ca sỹ được yêu thích nhất: Thiều Bảo Trâm - Nam ca sỹ/Rapper của năm: Hieuthuhai - Nữ ca sỹ/Rapper của năm: tlinh - Thành tựu Làn Sóng Xanh: Nhạc sỹ Dương Thụ và nhạc sỹ Bảo Chấn - Top 10 ca khúc được yêu thích nhất: Sau lời từ khước, Đừng làm trái tim anh đau, Ngày đẹp trời để nói chia tay, Thuỷ triều, Hào quang, Bình yên, Chúng ta của tương lai, Ngáo ngơ, Từng là, Tràn bộ nhớ - Ca khúc được yêu thích nhất trên radio: Sau lời từ khước - Chương trình của năm: Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi.