Hiện trạng khu chợ bỏ hoang hơn 10 năm được đề xuất cải tạo thành nhà ở xã hội

Ngày 1/7/2025, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 3621, trong đó có nội dung dự án nhà ở xã hội Mai Lĩnh do Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam đề xuất đã được đưa vào danh mục các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 (đợt 6). Tuy nhiên trong quyết định cũng nêu rõ: Thông tin các dự án chỉ là dự kiến; UBND Thành phố giao các sở, ngành và UBND cấp xã rà soát, đánh giá tính phù hợp về tài chính, quy hoạch, kiến trúc, sử dụng đất của các dự án đề xuất, sau đó tham mưu UBND Thành phố quyết định.