Hiện trạng khu chợ bỏ hoang hơn 10 năm được đề xuất cải tạo thành nhà ở xã hội

Video: Hiện trạng chợ Mai Lĩnh bỏ hoang hơn 10 năm được đề xuất cải tạo thành nhà ở xã hội
Chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) có diện tích gần 8.000m², do Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam làm chủ đầu tư, khởi công năm 2010 và đưa vào sử dụng năm 2014. Tuy nhiên, dự án hoạt động kém hiệu quả do xây dựng sai thiết kế cơ sở và chưa được cấp phép xây dựng.
Do diện tích chợ hạn chế, vị trí thấp hơn cao độ mặt đường 6 và mặt tiền chợ là dãy ki-ốt 3 tầng kiểu căn hộ liền kề nên nhiều tiểu thương không vào kinh doanh, dẫn đến phần lớn diện tích bỏ trống suốt 11 năm.
Ngày 1/7/2025, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 3621, trong đó có nội dung dự án nhà ở xã hội Mai Lĩnh do Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam đề xuất đã được đưa vào danh mục các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 (đợt 6). Tuy nhiên trong quyết định cũng nêu rõ: Thông tin các dự án chỉ là dự kiến; UBND Thành phố giao các sở, ngành và UBND cấp xã rà soát, đánh giá tính phù hợp về tài chính, quy hoạch, kiến trúc, sử dụng đất của các dự án đề xuất, sau đó tham mưu UBND Thành phố quyết định.
Hiện tại, dự án này đang được lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, dự kiến mức đầu tư là 700 tỷ đồng, với diện tích 0,7 ha, tổng sàn xây dựng 34.053 m², quy mô 350 căn hộ.
Thực tế hiện nay, chợ Mai Lĩnh đang bị sử dụng sai mục đích, nhiều ki-ốt bỏ hoang, không có hoạt động kinh doanh.
Bên ngoài mặt tiền chợ, một số ki-ốt đang bị sử dụng sai mục đích, trở thành văn phòng bất động sản hoặc cửa hàng vật liệu xây dựng.
Vật liệu xây dựng từ một cửa hàng được xếp chất đống ngay bên ngoài khu vực chợ.
Lối ra vào của khu chợ này biến thành chỗ để xe ô tô.
Nhiều mảng tường tại chợ bong tróc, loang lổ và xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian.
Nhiều hạng mục như cửa, hộp cứu hỏa… đã hư hỏng nặng, không còn khả năng sử dụng.
Cỏ dại mọc um tùm, bao phủ quanh khu chợ bỏ hoang.
Nhiều khu vực trong khu chợ bị ngập úng, đọng nước nhiều ngày sau mỗi trận mưa.
Sau hơn 10 năm hoàn thành nhưng vẫn đóng cửa im lìm, nhiều hạng mục của chợ bị tận dụng làm kho chứa hoặc văn phòng. Trong khi đó, người dân khu vực thiếu chợ dân sinh chính thức, phải họp tạm ven đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự đô thị.
Người dân phải họp chợ tạm tại khu chợ sáng Mai Lĩnh, cách đó vài trăm mét. Nơi đây mặt bằng chật chội, công trình xuống cấp, xập xệ, không bảo đảm vệ sinh môi trường.
“Chợ Mai Lĩnh xây xong, tiểu thương chúng tôi không được dọn vào, chợ đóng cửa im lìm suốt nhiều năm, giờ lại bị sử dụng làm văn phòng, kho chứa. Hiện nay, chúng tôi chủ yếu buôn bán tại hai khu chợ tạm: chợ sáng và chợ chiều Mai Lĩnh”, một tiểu thương chia sẻ.
Khu chợ sáng chủ yếu là lều lán tạm bợ, nhếch nhác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.
