Công viên 744 tỷ đồng ở Hà Nội xây xong bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

Mặt hồ điều hòa, chiếm phần lớn diện tích công viên, đang bị rác thải trôi dạt về một góc, làm ô nhiễm nguồn nước. Một người dân sống trong khu vực cho biết: “Dự án công viên hơn 700 tỷ đồng mà để nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm thế này thì thật lãng phí. Ban ngày còn có vài người tập thể dục, nhưng ban đêm thì không ai dám tới gần.”