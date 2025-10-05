(VTC News) -

Vì sao trăng Trung thu năm nay đặc biệt?

Thuật ngữ “siêu trăng” không có định nghĩa khoa học chính thức - nó được đặt ra bởi một nhà chiêm tinh học và sau đó được cộng đồng thiên văn học sử dụng để thu hút sự quan tâm.

Trung thu 2025 trùng với thời điểm siêu trăng đầu mùa thu – tạo nên khoảnh khắc ngắm trăng đẹp nhất trong năm. (Nguồn: Getty Images)

Hiện tượng siêu trăng xảy ra khi trăng tròn trùng với thời điểm Mặt Trăng tiến gần nhất đến Trái Đất trong quỹ đạo elip của nó, được gọi là điểm cận địa. Theo NASA, vào những dịp như vậy, Mặt Trăng có thể sáng hơn tới 30% và lớn hơn khoảng 14% so với trăng tròn thông thường.

Mặt trăng sáng hơn vào dịp "siêu trăng". (Nguồn: NASA)

Chính vì thế, đêm Trung thu năm nay – vốn đã mang ý nghĩa đoàn viên và ngắm trăng trong văn hóa Việt – lại càng trở nên đặc biệt hơn khi trăng rằm cũng là siêu trăng. Đây là một sự giao thoa hiếm hoi giữa truyền thống và thiên văn, tạo nên khoảnh khắc ngắm trăng rực rỡ nhất trong nhiều năm qua.

Siêu trăng đầu tiên sẽ xuất hiện vào lúc 10h48 sáng ngày 7/10 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng để ngắm là vào tối ngày 6/10 và rạng sáng 7/10, khi trăng mọc gần đường chân trời.

Để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của siêu trăng Trung thu, bạn có thể:

Chọn địa điểm ít ô nhiễm ánh sáng: Hồ Tây (Hà Nội), biển Đồ Sơn (Hải Phòng), núi Hàm Rồng (Sapa), hoặc các vùng cao như Mộc Châu, Đà Lạt.

Chụp ảnh bằng điện thoại: Dùng chân máy, tắt flash, giảm độ sáng và lấy nét thủ công để ảnh không bị cháy sáng.

Thưởng thức cùng người thân: Bánh trung thu, trà nóng và ánh trăng rực rỡ – một combo hoàn hảo cho đêm đoàn viên.

Ba siêu trăng liên tiếp trong mùa thu 2025

Mùa thu năm 2025 đánh dấu một chuỗi hiện tượng thiên văn hiếm gặp với ba siêu trăng liên tiếp xuất hiện trong ba tháng liền.

Siêu trăng đầu tiên rơi đúng vào ngày 7/10, trùng khớp với đêm Trung thu truyền thống của người Việt – một sự trùng hợp đầy thú vị giữa văn hóa và thiên nhiên. Tiếp theo đó, siêu trăng thứ hai sẽ xuất hiện vào ngày 5/11, trùng với kỳ trăng tròn tháng 9 âm lịch. Cuối cùng, siêu trăng thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 4/12, đánh dấu trăng tròn cuối cùng của mùa thu.

Thông thường, mỗi năm chỉ có 3 - 4 siêu trăng, nhưng việc cả ba trăng tròn mùa thu đều là siêu trăng là điều hiếm. Lần tiếp theo hiện tượng này lặp lại sẽ là mùa đông năm 2028.