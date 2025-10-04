Công nghệ 4/10: Tìm kiếm của TikTok đẩy trẻ 13 tuổi vào nội dung khiêu dâm

(VTC News) -

Tìm kiếm trên TikTok hướng người dùng trẻ tuổi đến nội dung khiêu dâm

Theo CNN, một báo cáo mới phát hiện TikTok đã hướng người dùng trẻ tuổi đến nội dung khiêu dâm thông qua các cụm từ tìm kiếm được đề xuất. Theo đó, trong khuôn khổ cuộc điều tra được công bố vào ngày 3/10, tổ chức giám sát phi lợi nhuận Global Witness cho biết họ đã thiết lập 7 tài khoản TikTok mới tại Anh dưới dạng trẻ em 13 tuổi - độ tuổi tối thiểu để thiết lập tài khoản - trên các điện thoại đã khôi phục cài đặt gốc và không có lịch sử tìm kiếm.

Tìm kiếm của Tiktok đang đề xuất những nội dung "mang tính khiêu dâm cao". (Nguồn: CNN)

Trang hỗ trợ của TikTok, Global Witness cho biết các đề xuất tìm kiếm của TikTok "mang tính khiêu dâm cao" đối với những người dùng khai báo là 13 tuổi và duyệt ứng dụng bằng "chế độ hạn chế", chế độ này "hạn chế việc tiếp xúc với nội dung có thể không thoải mái với tất cả mọi người", bao gồm cả "nội dung khiêu dâm".

Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh cả Anh và Hoa Kỳ đang nỗ lực bảo vệ trẻ em trực tuyến tốt hơn, đồng thời TikTok đang phải đối mặt với các cáo buộc trong các vụ kiện được đệ trình vào năm ngoái rằng ứng dụng này gây hại cho sức khỏe tâm thần của người dùng trẻ tuổi.

Trong báo cáo minh bạch từ tháng 1 đến tháng 3/2025, TikTok cho biết khoảng 30% nội dung bị xóa khỏi nền tảng do vi phạm chính sách là do các chủ đề nhạy cảm và dành cho người lớn.

Theo một phát ngôn viên, TikTok xóa khoảng 6 triệu tài khoản dưới tuổi vị thành niên trên toàn cầu mỗi tháng bằng cách sử dụng nhiều phương pháp phát hiện độ tuổi khác nhau, bao gồm công nghệ phát hiện khi nào tài khoản có thể được trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng. TikTok cũng đào tạo các nhóm kiểm duyệt để phát hiện các dấu hiệu cho thấy trẻ em dưới 13 tuổi có thể đang sử dụng TikTok.

Meta sẽ sử dụng cuộc trò chuyện của người dùng với chatbot AI để bán hàng

Công ty Meta cho biết các cuộc trò chuyện và tương tác của người dùng với Meta AI sẽ sớm được sử dụng để nhắm mục tiêu đến họ bằng các quảng cáo được cá nhân hóa hơn. Chương trình này sẽ có hiệu lực từ ngày 16/12.

Meta hiện đã nhắm mục tiêu người dùng bằng quảng cáo dựa trên nội dung họ đăng và nhấp vào, cũng như những người họ kết nối trên các nền tảng mạng xã hội của mình. Dữ liệu đó cho phép Meta suy ra những gì người dùng có thể mua.

Meta AI có 1 tỷ người dùng hàng tháng. (Ảnh: CNN)

Tuy nhiên, trong các cuộc trò chuyện với chatbot của Meta, người dùng có thể trực tiếp nói với công ty về những gì họ đang mua sắm, chuyến đi sắp tới của họ hoặc những vấn đề nào họ gặp phải mà sản phẩm có thể giải quyết.

Công ty cũng sẽ sử dụng dữ liệu từ Meta AI để giúp quyết định loại nội dung nào người dùng sẽ thấy trên trang web của mình.

Theo công ty, Meta AI có 1 tỷ người dùng hàng tháng, mặc dù không rõ tần suất tương tác của những người dùng này. Người dùng có thể trò chuyện với chatbot qua Facebook, Instagram, WhatsApp hoặc ứng dụng Meta AI độc lập.

Amazon mất Phó Chủ tịch Thiết bị và Thành viên Ban Cố vấn CEO ngay sau ra mắt

Rob Williams, Phó Chủ tịch Phần mềm và Dịch vụ Thiết bị, đồng thời là thành viên của nhóm nội bộ tinh hoa được gọi là nhóm S, cố vấn cho CEO Andy Jassy, ​​đã rời khỏi vị trí của mình và sẽ hoàn toàn rời khỏi Amazon vào cuối năm nay.

Điều đáng nói, thông báo rời đi của vị Phó Chủ tịch này chỉ vài ngày sau khi tổ chức Triển lãm Thiết bị và Dịch vụ thường niên.

Việc các thành viên nhóm S, hay nhóm lãnh đạo cấp cao, rời đi là rất hiếm, vì nhóm này được coi là một huy hiệu danh dự trong công ty với quyền tiếp cận đặc biệt với CEO. Williams gia nhập nhóm S gồm 29 thành viên vào cuối năm 2022 và làm việc tại Amazon trong 12 năm.

Phó Chủ tịch Phần mềm và Dịch vụ Thiết bị rời vị trí chỉ vài ngày sau khi tổ chức Triển lãm Thiết bị và Dịch vụ thường niên. (Nguồn: Reuters)

Rob Williams đã tham dự sự kiện thiết bị của Amazon vào đầu tuần vừa qua tại New York, nơi công ty đã giới thiệu một loạt sản phẩm mới như loa trợ lý giọng nói Echo được làm mới, máy đọc sách điện tử Kindle màu và TV Fire với chất lượng màn hình được cải thiện.

Bộ phận thiết bị và dịch vụ đang thua lỗ này đã trải qua nhiều đợt sa thải khi công ty thu hẹp sản xuất. Reuters đưa tin vào tháng 8 rằng một dự án kéo dài nhiều năm nhằm cập nhật trợ lý giọng nói Alexa với trí tuệ nhân tạo tích hợp đã được triển khai chậm chạp và chưa có lộ trình rõ ràng nào về lợi nhuận, trong khi Amazon đang đại tu máy tính bảng Fire với hệ điều hành Android lần đầu tiên.