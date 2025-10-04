Cơ hội cho startup AI Việt tăng trưởng và gọi vốn thành công

(VTC News) -

Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp AI Vietnam - VietLeap AI Accelerator - là chương trình tăng tốc chuyên biệt tiên phong dành cho AI tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp AI quốc gia.

Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ các startup AI giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực kinh doanh, chuẩn bị gọi vốn và kết nối với hệ sinh thái đầu tư quốc tế.

Lễ ra mắt Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp AI Vietnam - VietLeap AI Accelerator - tại Triển lãm Đổi mới Sáng tạo Quốc tế Việt Nam 2025. (Ảnh: Minh Hoàn)

VietLeap AI Accelerator do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) và Đại sứ quán Nhật Bản đồng tổ chức, vừa ra mắt tại Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo và Công nghệ Chiến lược trong khuôn khổ Triển lãm Đổi mới Sáng tạo Quốc tế Việt Nam 2025 (VIIE 2025).

Chương trình là một trong những sáng kiến quan trọng nằm trong nhiều hoạt động mà JICA đang triển khai nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển AI, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ và bền vững.

VietLeap AI Accelerator dự kiến lựa chọn từ 10–15 startup AI giai đoạn đầu có tiềm năng tăng trưởng và nhu cầu gọi vốn rõ ràng. Các startup tham gia sẽ nhận được tận dụng mạng lưới đối tác, liên kết chiến lược với doanh nghiệp và cơ hội mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đồng thời tiếp cận các nguồn lực tiên tiến như tín dụng điện toán đám mây (cloud credits), hạ tầng GPU hiệu năng cao, API và bộ công cụ kinh doanh thiết yếu từ những đối tác công nghệ hàng đầu, giúp tăng tốc phát triển sản phẩm và mở rộng quy mô hiệu quả.

Ngoài ra, startup AI còn được sự cố vấn 1:1 từ các chuyên gia đầu ngành, hỗ trợ củng cố mô hình kinh doanh, tối ưu chiến lược tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực vận hành, hoàn thiện pitch deck, kiểm chứng mô hình kinh doanh và sẵn sàng cho quá trình gọi vốn thông qua kết nối với các quỹ đầu tư mạo hiểm cũng như đối tác tài chính uy tín hàng đầu.

Được hỗ trợ bởi các đối tác và nhà đầu tư quốc tế, VietLeap AI Accelerator được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế số Việt Nam và củng cố vị thế của quốc gia trong chuỗi giá trị AI toàn cầu.

Các startup quan tâm có thể truy cập vietleapai.nic.gov.vn để biết thêm thông tin chi tiết.