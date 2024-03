Hebamic: Giải pháp an toàn từ thìa canh 3 chuẩn giúp duy trì ổn định đường huyết

(VTC News) -

Hiện nay, giải pháp sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên được ưu tiên áp dụng nhằm ổn định đường huyết cho các bệnh nhân tiểu đường. Đây là giải pháp an toàn, lành tính, ít tác dụng phụ và dễ sử dụng.

Hebacmic là sản phẩm chiết xuất từ dây thìa canh, là một trong các thảo dược có hoạt tính ổn định đường huyết hiệu quả. Sản phẩm được Cục ATTP - Bộ Y tế cấp phép lưu hành với công dụng hỗ trợ hạ đường huyết trong các trường hợp đái tháo đường, người có đường huyết cao, hỗ trợ làm giảm nguy cơ biến chứng của bệnh đái tháo đường.

Hebamic: 100% chiết xuất thìa canh, giúp ổn định đường huyết an toàn hiệu quả

Thìa canh còn có tên khác là dây muôi, lõa ti rừng. Tên khoa học là Gymnema sylvestre thuộc chi Lõa ti Gymnema, họ Apocynaceae. Dây thìa canh được tìm thấy đầu tiên tại Ấn Độ và được sử dụng từ 2000 năm trước để hỗ trợ trị bệnh đái tháo đường.

Trên thế giới đã có hơn 100 công trình nghiên cứu của các nhà khoa học chứng minh rằng, Dây thìa canh có tác dụng hạ đường huyết trên bệnh nhân tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2.

Hoạt chất chính trong Dây thìa canh có tác dụng: tăng tiết insulin, ức chế hấp thu glucose ở ruột, tăng men sử dụng đường tại mô cơ, giảm cholesterol và lipid máu; tăng bài tiết LDL-c và Triglyceride. Từ đó, Dây thìa canh giúp hạ và ổn định đường huyết, giảm mỡ máu xấu và ngăn ngừa biến chứng tiểu đường.

Hebamic chiết xuất thìa canh 3 chuẩn an toàn lành tính không gây tác dụng phụ

Hebamic là sự kết hợp giữa tinh hoa thảo dược cổ truyền với công nghệ bào chế hiện đại trên dây chuyền sản xuất công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP - WHO. Mỗi hộp Hebamic đều đáp ứng đầy đủ 3 chuẩn: dược liệu chuẩn, hàm lượng chuẩn, hoạt chất chuẩn. Nguyên liệu Dây thìa canh được trồng tại vùng trồng dược liệu An Toàn, An Lão, Bình Định có diện tích gần 760 nghìn m2 đạt chứng nhận GACP-WHO.

Vùng dược liệu trồng Dây thìa canh của Bidipharm tại An Lão, Bình Định.

Hebamic được các nhà khoa học nghiên cứu kĩ càng từ thời điểm thu hoạch dược liệu để thu được hoạt chất tối đa, đến các công thức để ra hàm lượng chuẩn với 400mg Cao khô cành và lá thìa canh tương ứng với khoảng 2g dược liệu - hàm lượng phù hợp không gây tác dụng phụ hay quá liều dung nạp vào cơ thể.

Với hàm lượng chuẩn 400mg sẽ cho ra tỷ lệ 25% Acid Gymnemic, là yếu tố quyết định giúp giảm chỉ số đường huyết, giúp duy trì đường huyết ở mức ổn định. Vì vậy bệnh nhân tiểu đường hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng Hebamic trong thời gian dài, ổn định mà không gây tác dụng phụ và biến chứng.

Chuyên viên nuôi cấy mô của Bidiphar - Dược Bình Định (Nguồn ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân).

Nguồn gốc xuất xứ uy tín, kiểm định pháp lý đầy đủ

Hebamic là sản phẩm được sản xuất bởi BIDIPHAR - Dược Bình Định là công ty dược phẩm có lịch sử phát triển 44 năm trên thị trường, thuộc top 10 doanh nghiệp Dược Việt Nam uy tín.

Với ưu thế về nguồn gốc dược liệu, chất lượng sản phẩm và nhận được đánh giá tốt về hiệu quả sử dụng thực tế trên các bệnh nhân tiểu đường, Hebamic đã từng nhận giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng”. Và suốt từ đó đến nay, Hebamic đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của những người bệnh tiểu đường.

Hebamic đạt giải thưởng “sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng”.

Sử dụng Hebamic đúng cách mang lại hiệu quả tích cực ngoài mong đợi

Hebamic được chỉ định cho các đối tượng: người đang mắc đái tháo đường, tiền đái tháo đường. Hoặc người đang có chỉ số đường huyết cao. Bệnh nhân sử dụng đều đặn uống 1 viên/lần, 1- 2 lần/ngày trước khi ăn. Nên sử dụng đều đặn trong khoảng 3 tháng liên tục để có hiệu quả tốt nhất. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Không sử dụng vượt quá liều lượng khuyến cáo.

* TPBVSK Hebamic không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

