HĐND TP Hà Nội họp xem xét công tác nhân sự

(VTC News) -

Ngày 5/1, HĐND TP Hà Nội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, HĐND thành phố miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố với ông Lê Thanh Nam, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố để nhận nhiệm vụ mới.

HĐND thành phố miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố với bà Bạch Liên Hương, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao để nhận nhiệm vụ mới.

HĐND TP bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND thành phố bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 3 ông gồm: Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế.

Tại phiên họp, các đại biểu bỏ phiếu bầu các trưởng ban của HĐND thành phố.

Theo kết quả kiểm phiếu, bà Bạch Liên Hương, đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Hợp Dũng, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Trưởng ban Đô thị HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 23/12/2025, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thiết (SN 1979), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố; giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố.

UBND thành phố ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Long (SN 1976), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao; giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

UBND thành phố ban hành quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện (SN 1974), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác tại Sở Y tế Hà Nội; giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.