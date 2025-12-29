Chủ tịch Hà Nội: 'Kiên quyết thay thế cán bộ né tránh, cản trở bước tiến của Thủ đô'

(VTC News) -

Chiều 29/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong năm 2026, việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết 57 là nhiệm vụ then chốt để thay đổi chất lượng quản trị Thủ đô. Cùng với đó, thành phố hoàn thiện cơ sở hạ tầng chiến lược và khơi thông nguồn lực; tập trung hoàn thành 82 nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII; hoàn thiện các đường vành đai, khơi thông các nút thắt tại các nút giao thông cửa ngõ, khởi công đường Vành đai 5 vào quý IV/2026.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, nhất là các dự án khởi công dịp 19/8 và 19/12 vừa qua, trong đó có Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic; đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, dữ liệu, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu công nghiệp số Tây Tựu, tạo nền tảng cho kinh tế số của Thủ đô.

Theo ông Thắng, một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy tinh thần “Hà Nội nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” làm kim chỉ nam trong hành động.

"UBND thành phố cam kết tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, cản trở sự phát triển của Thủ đô", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải phát biểu tham luận.

Phát biểu tham luận, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải cho biết, kết quả nổi bật năm 2025 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là tham mưu đúng, trúng, kịp thời các chủ trương lớn; hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó; góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đảng bộ các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Về nhiệm vụ năm 2026, ông Hà Minh Hải cho biết, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố sẽ tổ chức thực thi nghị quyết Đại hội theo nguyên tắc "Rõ mục tiêu - rõ nhiệm vụ - rõ kết quả - rõ hiệu quả - rõ trách nhiệm"; hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với đó, ngành đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; hoàn thiện vị trí việc làm; thực hiện thực chất cơ chế "Vì việc tìm người, đánh giá bằng sản phẩm cụ thể đo đếm được"; "Có vào - có ra, có lên - có xuống"; tăng cường kiểm soát quyền lực; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; củng cố nền tảng chính trị ở cơ sở.

Ngành cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung; từng bước hình thành Digital Twin Hà Nội (Bản sao số Hà Nội); đưa AI (trí tuệ nhân tạo) và phân tích dữ liệu vào hỗ trợ điều hành, ra quyết định.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải nhấn mạnh, năm 2026 phải chuyển mạnh từ "làm nhiều việc" sang "làm ra kết quả", từ "báo cáo" sang "đo lường", từ "quy trình" sang "tổ chức thực thi đến cùng".