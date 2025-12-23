Hành trình phát triển đô thị thông minh gắn liền công nghệ AI và dữ liệu

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị “Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2025” với chủ đề “Đô thị Xanh – Thông minh vận hành với AI” diễn ra chiều 23/12 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) - cho biết, đối với Việt Nam, năm 2025 được xem là thời điểm bản lề về mặt thể chế. Những nút thắt lớn làm chậm sự phát triển của đô thị thông minh nhiều năm qua đang dần được tháo gỡ.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) - phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Minh Hoàn)

Sự ra đời của Nghị định 269/2025/NĐ-CP cùng việc triển khai mô hình "Chính quyền đô thị" mở ra hành lang pháp lý thông thoáng cho việc đầu tư, thuê dịch vụ CNTT và chia sẻ dữ liệu. Đặc biệt, việc áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các siêu đô thị như Hà Nội và TP.HCM đang đặt ra một bài toán quản trị đầy thách thức nhưng cũng rất hấp dẫn cho giới công nghệ.

“Hành trình phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam đã đi qua giai đoạn "khai phá" – nơi trọng tâm là định nghĩa, xây dựng hạ tầng và số hóa dữ liệu cơ bản. Bối cảnh năm 2025 đặt ra một yêu cầu cấp thiết và hoàn toàn khác biệt. Đó là bước chuyển dịch từ "xây dựng" sang "vận hành", và từ "có dữ liệu" sang "khai thác hiệu quả dữ liệu", Chủ tích VINASA nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Khoa, một xu hướng tất yếu đang định hình tương lai các đô thị: Sự chuyển dịch từ "Connected Cities" (Đô thị Kết nối) sang "Cognitive Cities" (Đô thị có Nhận thức).

Các thành phố tiên phong trong khu vực đã không còn dừng lại ở việc kết nối vạn vật (IoT) thụ động. Họ đang sử dụng AI như một "hệ điều hành" thực thụ – có khả năng tự học, tự thích ứng và tự ra quyết định. Mô hình Đô thị có Nhận thức sử dụng dữ liệu và AI để chủ động đáp ứng nhu cầu cư dân, thay vì chỉ phản ứng, với mục tiêu 90% dữ liệu được sử dụng hiệu quả.

Các hệ thống giao thông, năng lượng hay cấp thoát nước không hoạt động rời rạc, mà được điều phối theo thời gian thực dựa trên khả năng dự báo của các Bản sao số (Digital Twin). Tiêu biểu của xu hướng này là NEOM (Ả Rập Xê Út) – Thành phố sinh ra để trở thành "Cognitive City"; Singapore; Seoul (Hàn Quốc) cũng đang nhanh chóng phát triển theo xu hướng này.

Đây chính là thước đo mới về sự thông minh mà các đô thị Việt Nam cần hướng tới để giải quyết các thách thức ngày càng phức tạp của quá trình đô thị hóa.

Hà Nội phát triển đô thị thông minh gắn với giá trị văn hóa

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, quán triệt tinh thần các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thành phố Hà Nội xác định xây dựng đô thị thông minh là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phương thức triển khai toàn diện, hài hòa và có chiều sâu, coi Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo là trung tâm xuyên suốt.

Đô thị thông minh, theo cách nhìn của Hà Nội, không dừng lại ở việc ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, mà trước hết là công cụ để tổ chức đô thị vận hành hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn, nâng cao chất lượng sống, bảo đảm công bằng trong tiếp cận các dịch vụ đô thị, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ, đô thị thông minh cần được tổ chức xoay quanh một số trục lớn mang tính định hướng, bảo đảm sự cân bằng giữa phát triển, quản trị và các giá trị xã hội.

Thứ nhất là trục con người – hạnh phúc - chất lượng sống, trong đó mọi giải pháp, mô hình và công nghệ đều hướng tới nâng cao trải nghiệm sống, sự an toàn, tiện ích và cảm nhận hạnh phúc của người dân.

Thứ hai là trục quản trị đô thị hiện đại, tập trung vào đổi mới phương thức điều hành, tăng cường khả năng phối hợp, ra quyết định kịp thời và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh đô thị ngày càng phức tạp.

Thứ ba là trục đổi mới sáng tạo và công nghệ, coi khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là công cụ quan trọng để hỗ trợ quản trị, phát triển kinh tế đô thị và cung cấp dịch vụ công hiệu quả hơn.

Thứ tư là trục phát triển xanh – bền vững – bản sắc, bảo đảm quá trình hiện đại hóa đô thị gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của Thủ đô Hà Nội.

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm "Đô thị thông minh trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp". (Ảnh: Minh Hoàn)

Trong phiên chuyên đề về xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2025–2030, các tham luận tập trung làm rõ mô hình quản trị, tiêu chuẩn – quy chuẩn, phát triển hạ tầng số, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Kinh nghiệm thực tiễn từ Hà Nội, Đà Nẵng cùng góc nhìn khu vực ASEAN đã góp phần làm phong phú thêm bức tranh tổng thể về đô thị thông minh thích ứng và thịnh vượng.

Đáng chú ý, Phiên “AI First” đã giới thiệu nhiều giải pháp đột phá, từ hạ tầng tính toán GPU, Cloud AI, định danh số đến các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý đô thị theo thời gian thực và thích ứng với biến đổi môi trường. Các dự án được trình bày đều gắn với KPI, số liệu cụ thể, cho thấy khả năng triển khai thực tiễn cao.

Hội nghị khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy đô thị thông minh theo hướng bền vững, hiện đại và lấy công nghệ làm đòn bẩy phát triển, đồng thời tăng cường kết nối hợp tác giữa Nhà nước – doanh nghiệp – chuyên gia trong kỷ nguyên số.