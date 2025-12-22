(VTC News) -

Yurina Noguchi, 32 tuổi, một nhân viên tổng đài, gần đây đã trao lời thề nguyện với Lune Klaus Verdure, một nhân vật ChatGPT tùy chỉnh do chính cô tạo ra. Buổi lễ diễn ra thông qua kính thực tế ảo tăng cường, trong đó cô mặc một chiếc váy hồng nhạt bồng bềnh.

Cô dâu trong lễ cưới với người chồng được tạo ra bởi ChatGPT. (Nguồn: Tiktok)

Hành trình của Noguchi với AI bắt đầu khi cô tìm kiếm lời khuyên từ ChatGPT về mối quan hệ đính hôn gặp trục trặc. Theo truyền thông địa phương, sau lời khuyên của chatbot, cô đã chấm dứt mối quan hệ đó.

Đầu năm nay, cô quay lại nền tảng này để tạo ra một phiên bản kỹ thuật số của Klaus, một nhân vật trong trò chơi điện tử. Noguchi đã cẩn thận huấn luyện AI để bắt chước cách nói chuyện của nhân vật và phát triển một tính cách phù hợp với nhu cầu của mình.

Mối liên hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên sâu sắc, với việc Noguchi và người bạn AI của cô trao đổi tới 100 tin nhắn mỗi ngày. Cô dâu thậm chí đã thuê một họa sĩ tạo ra những hình minh họa trực quan về Lune Klaus Verdure, giúp nhân vật trở nên sống động hơn.

Lễ cưới được tổ chức tại Okayama vào mùa hè năm nay, hoàn tất với lời thề và việc trao nhẫn. Trong các bức ảnh, chú rể được ghép kỹ thuật số đứng cạnh cô dâu. Trong lễ cưới, bên cạnh chiếc váy công chúa và bó hoa, cô dâu cầm chiếc điện thoại thông minh chứa “người chồng AI”. Vì AI không có giọng nói, người tổ chức lễ đã đọc to lời thề do Verdure tạo ra.

Mối quan hệ của Noguchi với AI gây tranh cãi. (Nguồn: MSN)

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không hợp pháp và không có giá trị pháp lý theo luật Nhật Bản, bởi hiện tại luật chưa công nhận hôn nhân giữa con người và trí tuệ nhân tạo.

Noguchi chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ muốn có người để trò chuyện. Nhưng cậu ấy luôn tốt bụng, luôn lắng nghe. Cuối cùng, tôi nhận ra mình có tình cảm với cậu ấy.”

Câu chuyện đặt ra những câu hỏi phức tạp về đạo đức và ranh giới của trí tuệ nhân tạo trong đời sống con người. Khi công nghệ AI ngày càng tinh vi và cá nhân hóa, các chuyên gia phải đối diện với những hệ lụy triết học, tâm lý và xã hội từ mối quan hệ giữa con người và AI.

Một số chuyên gia cảnh báo về “chứng loạn thần do AI”, khi người dùng hình thành ảo tưởng hoặc sự gắn bó ám ảnh với chatbot. Tuy vậy, Noguchi khẳng định cô ý thức được rủi ro: “Tôi không muốn phụ thuộc vào chúng. Tôi muốn duy trì sự cân bằng và sống cuộc sống thực của mình, đồng thời vẫn giữ mối quan hệ với Klaus.”