Hàng nghìn người dự lễ Kỳ Yên Đình Vĩnh Bình hơn 200 tuổi ở Đồng Tháp

Hơn 200 năm tuổi, đình Vĩnh Bình được xem là một trong những ngôi đình có lịch sử lâu đời tại Nam Bộ. Trải qua thăng trầm của lịch sử, đình Vĩnh Bình vẫn giữ nguyên dáng dấp của ngôi đình làng Nam Bộ xưa và là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giáo dục truyền thống yêu nước, duy trì các phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương, dân tộc.